Ông Dũng ‘lò vôi’: Những thang thuốc nam ông Yên đưa, tôi đều ‘bí mật vứt hết, vợ không hề biết’

“Vợ tôi xem video trên mạng, ngộ nhận tài năng của ông Yên nên nhờ ông Yên cho thuốc. Ở nhà tôi bí mật vứt hết, vợ không hề biết", ông Dũng “lò vôi” nói.

Theo Pháp luật và bạn đọc đưa tin, trước đây, ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”) từng được ông Võ Hoàng Yên "cứu mạng" chỉ bằng 6 thang thuốc nam khiến vợ chồng ông Dũng vô cùng cảm kích, tin tưởng. Mới đây, liên quan đến sự việc nói trên, ông Dũng đã chính thức có phản hồi. Theo đó, vị đại gia xác nhận việc được “thần y” Võ Hoàng Yên cho 6 thang thuốc chữa bệnh là có thật. Tuy nhiên, ông đã "bí mật vứt hết", việc ông khỏi bệnh là do được điều trị theo phác đồ của bệnh viện, mặc dù trước đó "bác sĩ nói chỉ còn 30% sống" – báo Lao Động thông tin.

Vợ chồng bà Hằng cho rằng ông Yên quay lén đoạn video clip này để sử dụng vào mục đích cá nhân - Ảnh: Cắt từ clip "Thời điểm đó, tôi chơi thể thao. Buổi trưa mệt tôi vào tắm thì bị cảm. Tôi ỷ y không uống thuốc. Đến ngày thứ 3 bị nặng thì phải vào bệnh viện điều trị. Tôi chữa xong đi về và còn đi kiểm tra ở bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vợ tôi xem video trên mạng, ngộ nhận tài năng của ông Yên nên nhờ ông Yên cho thuốc. Ở nhà tôi bí mật vứt hết, vợ không hề biết", ông Dũng nói. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip được quay tại một buổi tiệc có sự tham gia của vợ chồng bà Hằng cùng gia đình và ông Võ Hoàng Yên (thời điểm mối quan hệ đôi bên còn tốt đẹp). Khi ấy, bà Hằng đã không tiếc lời khen tài năng của ông Yên. Đặc biệt, những gì bà Hằng nói trong clip còn tiết lộ chính chồng bà - ông Dũng "lò vôi" đã có lúc mắc trọng bệnh, "bác sĩ nói chỉ còn 30% sống" nhưng đã được ông Yên cứu sống chỉ bằng 6 thang thuốc nam.

Ông Yên (ngoài cùng bên phải - PV) và luật sư riêng tại buổi đối chất với vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' - Ảnh: FBNV Khi được bà Hằng khen ngợi hết lời, ông Yên cũng không quên tỏ ra khiêm tốn và "tung hứng", khen ngược lại gia đình bà Hằng: "Tôi nói thật là với những người có phước như anh Dũng, không gặp tôi cũng gặp vị khác mà thôi, vì anh quá có phước mà". Phản hồi về đoạn clip nói trên, thông qua trang cá nhân Facebook, bà Hằng cho biết ông Yên đã "quay lén" tại buổi tiệc tân gia của ông Yên. Còn ông Dũng cho hay thời điểm ấy, ông Yên đã mớm lời để người có uy tín (bà Hằng) tán thưởng, rồi quay video lại để sử dụng vào mục đích cá nhân của mình. Cũng theo ông Dũng, khi vợ chồng ông tìm hiểu kỹ thì phát hiện ông Yên không biết gì về thuốc, chỉ là người bấm huyệt. Cách chữa bệnh câm điếc cũng phản khoa học và không có ai được chữa khỏi. Trong buổi tiệc nhân ngày 8/3, vợ chồng bà Hằng đã dành hơn phân nửa thời gian để nói về mâu thuẫn với ông Yên - Ảnh: FBNV Về diễn biến vụ “bất minh tài chính” giữa vợ chồng chủ Khu du lịch Đại Nam và lương y Võ Hoàng Yên, thông tin mới nhất từ phía bà Nguyễn Phương Hằng cho biết, bà Hằng đã nhận được giấy mời làm việc từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. HCM liên quan tới đơn tố cáo Võ Hoàng Yên.

Bà Nguyễn Phương Hằng chính thức gửi đơn tố cáo ‘thần y’ Võ Hoàng Yên đến Công an TP. HCM Ngày 3/3, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ đại gia Dũng “lò vôi”) đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an TP. HCM. Theo đó, vợ chồng bà yêu cầu khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của ông Võ Hoàng Yên.

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