Bà Nguyễn Phương Hằng chính thức gửi đơn tố cáo ‘thần y’ Võ Hoàng Yên đến Công an TP. HCM

Cụ thể, theo như ông Yên công bố trên báo chí rằng: "Lương y Võ Hoàng Yên với Ban trị sự Trung ương Tịnh Độ cư sĩ Phật hội Việt Nam cùng các nhà hảo tâm, thiện nguyện đã nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ nhiều giá trị vật chất và tinh thần… cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 9, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại sau bão lũ gồm tiền và quà được gần 7 tỷ đồng".

Tuy nhiên, tại Văn kiện lễ khánh thành Chánh điện và giảng đường của Chi hội Hưng An Tự do ông Yên làm trụ trì gửi cho bà Hằng có nêu: "Ủng hộ miền Trung lũ lụt gồm: Ban Trị sự Trung ương, Ban trị sự Hưng An Tự và Ban trị sự tỉnh hội Bến Tre… tổng giá trị là hơn 7 tỷ đồng (riêng Hưng An Tự ủng hộ là 2,7 tỷ đồng)".