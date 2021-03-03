Bà Nguyễn Phương Hằng chính thức gửi đơn tố cáo ‘thần y’ Võ Hoàng Yên đến Công an TP. HCM

Trong các lần hoạt động đó, bà Hằng phát hiện ông Yên đã không trung thực trong các khoản kê khai, vị lương y đã lợi dụng sự tín nhiệm của vợ chồng bà để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản họ.

Theo Phụ nữ Việt Nam đưa tin, nội dung đơn thể hiện, bà Hằng biết ông Võ Hoàng Yên thông qua giới truyền thông. Cụ thể, ông Yên là “thần y” chữa những bệnh câm điếc, bại liệt bẩm sinh… Bên cạnh đó, ông Yên còn làm nhiều việc thiện nguyện khác. Trong một lần ông Yên đến khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương, vợ chồng ông Dũng "lò vôi" đã hỗ trợ tài chính cho ông Yên để thực hiện các hoạt động từ thiện, xây chùa, ủng hộ bão lụt…

Tuy nhiên, tại Văn kiện lễ khánh thành Chánh điện và giảng đường của Chi hội Hưng An Tự do ông Yên làm trụ trì gửi cho bà Hằng có nêu: "Ủng hộ miền Trung lũ lụt gồm: Ban Trị sự Trung ương, Ban trị sự Hưng An Tự và Ban trị sự tỉnh hội Bến Tre… tổng giá trị là hơn 7 tỷ đồng (riêng Hưng An Tự ủng hộ là 2,7 tỷ đồng)".

Cụ thể, theo như ông Yên công bố trên báo chí rằng: "Lương y Võ Hoàng Yên với Ban trị sự Trung ương Tịnh Độ cư sĩ Phật hội Việt Nam cùng các nhà hảo tâm, thiện nguyện đã nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ nhiều giá trị vật chất và tinh thần… cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 9, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại sau bão lũ gồm tiền và quà được gần 7 tỷ đồng".

Từ đó, bà Hằng đã phát hiện, trong khi vợ chồng bà gửi tiền cho ông Yên với tư cách ủng hộ cho Hưng An Tự số tiền 3,2 tỷ đồng để làm từ thiện nhưng ông Yên chỉ sử dụng đúng mục đích là 2,7 tỷ đồng. Theo bà Hằng, số tiền chênh lệch 0,5 tỷ đồng bị ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt. Ngoài ra, đơn của bà Hằng cũng cho biết, đây chỉ là phần nhỏ trong số tiền bà đã chuyển cho ông Võ Hoàng Yên. Những lần khác, bà Hằng còn chuyển cho ông Yên tiền để giúp đỡ cho vị lương y cùng học trò của ông với lí do ông Yên hay tâm sự đang thiếu nợ nhiều người bởi ông xây dựng rất nhiều chùa, hoạt động từ thiện, chữa bệnh miễn phí, trồng nhiều vườn thuốc…

Để chứng minh có nhiều tài sản, ông Yên còn mang đến nhà bà Hằng nhiều sổ hồng, sổ đỏ nhà đất ở nhiều nơi do ông Yên đứng tên để làm tin và mong gia đình ông Dũng "lò vôi" ủng hộ từ thiện.

Đặt niềm tin vào vị lương y giỏi trị bệnh, lại có tấm lòng nhân ái, bà Hằng đã lần lượt chi trả số nợ ông Yên báo bằng cách thanh toán cho những số tài khoản chủ nợ mà ông Yên cung cấp. Sau này, bà Hằng phát hiện ra các tài khoản của chủ nợ trên chính là những người nhà của ông Yên, gồm: Cha vợ, anh em, học trò…

Vợ chồng ông Dũng "lò vôi" trong buổi làm việc với ông Võ Hoàng Yên tại Trung ương Tịnh Độ cư sĩ Phật hội Việt Nam ngày 2/3 - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Bên cạnh đó, theo bà Hằng, hoàn toàn không có chuyện ông Yên xây dựng rất nhiều chùa, thực hiện các hoạt động từ thiện, chữa bệnh miễn phí, trồng nhiều vườn thuốc… như lời ông Yên nói. Trong số các "chủ nợ" mà bà Hằng chuyển tiền vào tài khoản có ông N.T.B. (cha vợ ông Yên). Phát hiện sự việc, bà Hằng đã yêu cầu ông B. trả tiền thì ông B. đã chuyển trả 12 tỷ đồng. Đó là chưa kể trên trang cá nhân của mình, bà còn “đăng đàn” rất nhiều bằng chứng hòng cáo buộc ông Yên không chữa bệnh miễn phí như lời đồn, thực hiện các hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Trong đơn tố giác tội phạm, bà Hằng thông tin đến nay, bà đã chuyển cho những tài khoản ông Yên cung cấp một số tiền lên đến 135 tỷ đồng. Bà Hằng khẳng định ông Yên còn có một nhóm người giúp sức để lừa đảo tài sản của nhiều người khác với số tiền lớn. Do đó, bà Hằng đề nghị Công an TP. HCM xem xét để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Võ Hoàng Yên và các đồng phạm.

Trước đó, ngày 2/3, giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên đã có buổi đối chất tại Trung ương Tịnh Độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Sau buổi làm việc, hai bên đã thống nhất sẽ đưa vụ việc ra cơ quan chức năng giải quyết.