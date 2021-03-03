Bé gái nuốt phải đồng xu khi đang chơi cùng anh trai

Hôm nay (3/3), Khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng vừa gắp thành công dị vật là đồng xu cho bé gái L.T.B.T., 6 tuổi (trú tại xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng).

Theo thông tin từ VOV, tối ngày 2/3, bé T. đang chơi với anh trai thì vô tình nuốt đồng xu đang cầm trên tay. Ngay lập tức, người nhà đã đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Sau cấp cứu ban đầu, khoảng 21 giờ cùng ngày, cháu bé đã được chuyển đến Khoa Tai Mũi Họng.

Dị vật đồng xu mà bé gái nuốt phải - Ảnh: VOV

Kết quả chụp X-Quang cho thấy, dị vật được xác định là đồng xu, đang kẹt ở vị trí cách cung hàm trên 25 – 26cm, rất gần với dạ dày. Đây là một trường hợp rất khẩn cấp, nếu không kịp thời gắp dị vật, có thể sẽ gây ra tình trạng tắt ruột.

Kết quả chụp X - quang của bé - Ảnh: VOV

Các y bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng đã tiến hành nội soi gây mê và gắp thành công dị vật cho bé T. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bé ổn, khỏe mạnh, vui chơi bình thường và có thể xuất viện sớm.

Hiện tình trạng sức khỏe bé đã ổn định và có thể xuất viện sớm - Ảnh: VOV

Theo các bác sĩ, đối với các bé nhỏ, thông thường, bé rất hiếu động và không lường trước được nguy cơ hóc dị vật nên tình trạng này rất thường xảy ra. Người nhà và phụ huynh nên đặc biệt chú ý khi bé đang ăn, cầm nắm hoặc chơi các vật có thể gây hóc. Trong trường hợp bé bị hóc dị vật, người nhà nên sơ cứu đúng cách và nhanh chóng đưa bé đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

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