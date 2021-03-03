Sáng 3/3, Công an TP Thuận An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ việc 3 nạn nhân bị đâm gục trong phòng trọ, đồng thời truy bắt đối tượng gây án.
- Bình Dương: Hơn 10 quán cà phê 'kích dục' cho khách bị phát hiện
- Nghệ An: Xe bán tải bất ngờ lao xuống vực sâu hơn 100m khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương
Theo Vietnamnet đưa tin, ông Trần Văn Tỷ (SN 1973) và chị Lê Thị Thúy (SN 1985, cùng quê An Giang) sống với nhau như vợ chồng tại một phòng trọ thuộc phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Vào tối qua (2/3), giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Lúc này, Tỷ rút một con dao đâm vào người chị Thúy khiến nạn nhân ngã quỵ xuống đất.
Thấy mẹ bị đâm, hai người con riêng của chị Thúy chạy lại can ngăn cũng bị đối tượng đâm gục.
Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Cả 3 nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Chị Thúy bị thương nặng, đang trong tình trạng nguy kịch.
Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.