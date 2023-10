Bình Dương: Hơn 10 quán cà phê 'kích dục' cho khách bị phát hiện

Theo Công an phường Thuận Giao (TP. Dĩ An, Bình Dương), sau gần 10 ngày ra quân xử lý, đơn vị này đã xử phạt vi phạm hành chính 10 quán cà phê kích dục cho khách, 6 ki-ốt có gái mại dâm hoạt động.

Theo đó, các chủ quán cà phê kích dục tuyển nhân viên nhưng không trả lương theo tháng. Cụ thể, cứ mỗi lượt kích dục cho khách có giá 160.000 nghìn đồng thì chủ quán sẽ thu 60.000 đồng, số tiền còn lại thuộc về nhân viên.

Theo báo Công An Nhân Dân đưa tin, vào lúc 10h15’ ngày 24/2, hai tổ công tác của Công an phường Thuận Giao bất ngờ ập vào quán cà phê Ngọc Trinh, tọa lạc trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, thuộc khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, Bình Dương, thì phát hiện nhân viên của quán đang thực hiện hành vi kích dục cho khách. Quán này do ông Nguyễn Văn T. (SN 1980, ngụ phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) làm chủ.

Vào thời điểm trên, trong quán có Nguyễn Thị T. (SN 1981, quê Nam Định, là nhân viên của quán) đang thực hiện hành vi kích dục cho khách.

Công an làm việc với các nữ nhân viên quán cà phê - Ảnh: Công An Nhân Dân

Tiếp đó, một tổ công tác khác của Công an phường Thuận Giao cũng phát hiện hành vi tương tự ở quán cà phê 171, khu phố Bình Thuận 2. Quán do bà Trịnh Thị Kim Th. (SN 1979, quê An Giang) làm chủ.

Theo thống kê của chính quyền địa phương, trên địa bàn phường Thuận Giao có gần 20 quán cà phê kích dục và 6 điểm nghi vấn hoạt động mại dâm. Đa phần các điểm này hoạt động dọc tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua khu phố Bình Thuận 2 và khu phố Bình Thuận 1. Để xử lý triệt để, thời gian qua chính quyền phường Thuận Giao đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An, cho biết: “Không riêng gì phường Thuận Giao, hiện một số phường trên địa bàn TP Thuận An cũng đã triệt xóa nhiều quán cà phê để nhân viên kích dục cho khách. Nếu phường, xã nào trên địa bàn để tồn tại loại hình kinh doanh này thì người đứng đầu chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trước Thành ủy và UBND TP Thuận An”.

