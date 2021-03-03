Giám đốc Sở Y tế bị khởi tố, Cần Thơ gấp rút tìm người điều hành

Xã hội 03/03/2021 10:24

Ông Cao Minh Chu – Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ vừa bị khởi tố vì liên quan đến vụ sai phạm trong mua sắm thiết bị y tế. Hiện, đơn vị này đang gấp rút tìm người điều hành.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Tâm – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tỉnh Cần Thơ cho biết: Ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế vừa bị Bộ Công an khởi tố vì có liên quan đến vụ việc sai phạm trong mua sắm thiết bị y tế. Theo đó, ông Chu đã được tại ngoại.

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Ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bị khởi tố - Ảnh: Lao Động 

Tuy nhiên về nguyên tắc, ông Chu không thể điều hành sở trong vai trò lãnh đạo. Do đó, Thành ủy và UBND TP.Cần Thơ đang khẩn trương tiến hành các bước có liên quan để cử một người điều hành Sở Y tế.

"Vụ việc đang trong quá trình điều tra, và TP.Cần Thơ đang tích cực phối hợp với Bộ Công an để làm rõ. Trong chiều hôm nay sẽ có thông tin chính thức cho báo chí", ông Tâm thông tin.

Trước đó, Bộ Công an đã căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, xác định các đối tượng liên quan tại Sở Y tế Cần Thơ (chủ đầu tư), Công ty NSJ (đơn vị dự thầu), Công ty Cổ phần thẩm định giá BTC Value và Công ty Liên doanh TNHH Tư vấn Y tế Mediconsult Việt Nam (đơn vị tư vấn, thẩm định giá) đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật về đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Sở Y tế Thành phố Cần Thơ, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng Lệnh khám xét và biện pháp ngăn chặn đối với 11 bị can. Trong đó, thực hiện bắt tạm giam đối với 6 bị can, gồm: (1) Bùi Thị Lệ Phi, nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ; (2) Lương Tấn Thành, nguyên nhân viên Ban quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ; (3) Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn hành trình Thành công mới (NSJ Group); (4) Lê Huy Bình, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn hành trình Thành công mới; (5) Đoàn Thị Nở, nguyên Trưởng phòng Dự án, Công ty TNHH Công nghệ cao LTQ (trước là Công ty NSJ); (6) Lê Thành Hưng, nguyên Nhân viên kinh doanh, Công ty TNHH NSJ.

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Các bị can (từ trái qua phải): Bùi Thị Lệ Phi; Lương Tấn Thành; Hoàng Thị Thúy Nga - Ảnh: Lao Động 

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 05 bị can, gồm: (7) Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ; (8) Hồ Phương Quỳnh, nguyên nhân viên ban quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ; (9) Nguyễn Duy Hùng, nguyên nhân viên Công ty Cổ phần thẩm định giá BTC Value; (10) Nguyễn Quốc Việt, nguyên Thẩm định viên, Công ty Cổ phần thẩm định giá BTC Value; (11) Tạ Trường Xuân, nguyên nhân viên Công ty Liên doanh TNHH Tư vấn Y tế Mediconsult Việt Nam cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

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