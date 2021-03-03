Phân trần của 'thần y' Võ Hoàng Yên trước cáo buộc lừa đảo hàng tỉ đồng: ‘Hãy coi tôi là đứa em dại khờ’

Xã hội 03/03/2021 09:39

Trước những cáo buộc của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) đối với ông Võ Hoàng Yên về việc “nghi chiếm đoạt tài sản”, vị lương y này cũng đã có những lời phản biện trong quá trình đối chất.

Vào ngày 2/3, tại trụ sở Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam (quận 6, TP.HCM), gia đình ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam và ông Võ Hoàng Yên đã có buổi đối chất về những vấn đề tài chính “nghi bị chiếm đoạt”. Theo đó, cặp vợ chồng này đã lên tiếng tố cáo vị lương y có hành vi lừa đảo tiền cứu trợ, xây chùa.

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Vợ chồng ông Dũng đã có cuộc đối chất với ông Yên tại Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam - Ảnh: VTC News

Theo bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng), năm 2020 bà phát tâm xây dựng công trình chùa Hưng An Tự (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) để công đức cho Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam. Trong quá trình tài trợ xây chùa, bà giao cho ông Võ Hoàng Yên trực tiếp quản lý tài chính, vật tư để xây chùa.

Tuy nhiên, tại buổi khánh thành chùa, vợ chồng ông Dũng không nghe thông báo số tiền đóng góp từ gia đình mình với trị giá 4,4 tỉ đồng. Ngoài ra, khi lũ lụt ở miền Trung, gia đình ông Dũng đã trao tiền mặt và vận động tài trợ tổng số tiền 3,8 tỉ đồng chuyển cho ông Yên nhưng đến khi tổng kết thì chỉ có 2,7 tỉ đồng.

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Bà Hằng bức xúc trước những nghi ngờ về tài chính - Ảnh: VTC News

Bên cạnh đó, bà Hằng cũng bày tỏ rõ sự bức xúc khi số tiền thiện nguyện gia đình bà đóng góp lại được sử dụng một cách “bất minh” như thế. Vợ chồng bà cho rằng tiền hành thiện phải được quản lý bởi tài khoản chung của một tổ chức, chứ không phải quyền thụ hưởng lại thuộc về cá nhân như ông Yên đang làm. Với lí lẽ đó, vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” nghi ngờ việc ông Yên nhận tiền cứu trợ là để trục lợi bản thân.

Trước những cáo buộc của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng đối với ông Võ Hoàng Yên về việc “nghi chiếm đoạt tài sản”, vị lương y này cũng đã có những lời phản biện trong quá trình đối chất.

"Đây là sự thiếu sót trong quá trình làm báo cáo của tôi, số tiền mà chị Hằng chuyển cho tôi để giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ ở tỉnh Quảng Nam tôi đều sử dụng đúng mục đích và có hoá đơn, chứng từ đầy đủ", ông Yên khẳng định.

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Trước những cáo buộc từ vợ chồng ông Dũng, lương y Võ Hoàng Yên đã có lời phản biện - Ảnh: VTC News

Trong suốt cuộc đối chất, ông Yên tỏ ra rất quý mến và biết ơn vợ chồng bà Hằng vì đã phát tâm thiện nguyện, giúp đỡ ông trong quá trình cứu trợ cứu nạn. Theo đó, ông Yên cam kết trả lại hết những gì đã nhận, mới nhất là vài tỉ đồng và giấy tờ nhà cho ông Dũng. "Ông, bà nếu thương tôi, hãy coi tôi là đứa em dại khờ, không đủ khôn ngoan. Lẽ ra, ông, bà nên nói với tôi trước khi đưa ra dư luận như thế này. Bây giờ tôi ra đường xấu hổ lắm. Hai người thân tôi phải nhập viện cấp cứu…", vị lương y bày tỏ với vợ chồng ông Dũng.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết đã làm đơn tố cáo gửi đến Bộ Công an và nhờ đến sự can thiệp của cơ quan pháp luật làm rõ vụ việc nêu trên.

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Từ khóa:   Võ Hoàng Yên Huỳnh Uy Dũng Dũng lò vôi

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