Lùm xùm vụ vợ đại gia Dũng 'lò vôi' tố Võ Hoàng Yên lừa tiền cứu trợ lũ lụt, xây chùa

Theo đó, các bên liên quan đã làm việc về vấn đề quản lý, trị sự Hưng An Tự (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) do yêu cầu của bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi" ) yêu cầu.

Bài đăng tố cáo cùng các 'bằng chứng' do bà Hằng chia sẻ - Ảnh: FBNV

Cụ thể, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết, vào năm 2020 bà đã quyên góp xây dựng Hưng An Tự ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Nhưng hiện nay, ông Võ Hoàng Yên và gia đình đang quản lý nơi đây.

“Là người phát tâm xây dựng Hưng An Tự. Tôi không đồng ý để ông Yên và gia đình quản lý, mà phải do chức sắc của Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam quản lý. Còn việc tiền từ thiện và các vấn đề liên quan, về vấn đề ông Yên có lừa đảo hay không tôi sẽ nhờ cơ quan công an làm rõ. Tôi cảm thấy lòng tin của mình bị tổn thương nặng nề vì đặt niềm tin vào sai chỗ”- bà Hằng cho biết.