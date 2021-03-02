Lùm xùm vụ vợ đại gia Dũng 'lò vôi' tố Võ Hoàng Yên lừa tiền cứu trợ lũ lụt, xây chùa

Tối ngày 1/3 trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã "đăng đàn" tố cáo ông Yên đã có hành vi ăn chặn tiền cứu trợ, xây chùa của vợ chồng mình.

Theo đó, các bên liên quan đã làm việc về vấn đề quản lý, trị sự Hưng An Tự (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) do yêu cầu của bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi" ) yêu cầu.

“Là người phát tâm xây dựng Hưng An Tự. Tôi không đồng ý để ông Yên và gia đình quản lý, mà phải do chức sắc của Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam quản lý. Còn việc tiền từ thiện và các vấn đề liên quan, về vấn đề ông Yên có lừa đảo hay không tôi sẽ nhờ cơ quan công an làm rõ. Tôi cảm thấy lòng tin của mình bị tổn thương nặng nề vì đặt niềm tin vào sai chỗ”- bà Hằng cho biết.

Cụ thể, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết, vào năm 2020 bà đã quyên góp xây dựng Hưng An Tự ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Nhưng hiện nay, ông Võ Hoàng Yên và gia đình đang quản lý nơi đây.

Bà Hằng yêu cầu xem xét và làm rõ việc quản lý và sử dụng nguồn tiền từ thiện được vợ chồng bà quyên góp - Ảnh: Lao Động

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Uy Dũng cũng cho biết cả đời mình kiếm được tiền đều cố gắng làm từ thiện và đã có nhiều quyên góp cho lương y Võ Hoàng Yên làm việc từ thiện. Tuy nhiên, theo ông Dũng, qua thời gian, ông phát hiện vị lương y này có nhiều vấn đề không ổn xuất phát từ việc không có bằng cấp; trong vấn đề chữa bệnh cũng như việc thực hiện từ thiện cũng có nhiều khuất tất...

Trong khi đó, lương y Võ Hoàng Yên khẳng định chưa bao giờ đặt vấn đề xin tiền, mượn tiền hay vay tiền vợ chồng ông Dũng. Ông Yên cũng phủ nhận những cáo buộc mà bà Hằng đã tố cáo mình.

“Liên quan đến những sơ sót trong bản báo cáo thực hiện từ thiện, tôi sẽ có những chứng từ, giấy tờ để làm rõ con số này”- ông Yên trình bày.

Cũng tại buổi làm việc này, các bên liên quan đã thống nhất sẽ đưa sự việc đến cơ quan công an nhằm làm rõ các vấn đề về quản lý và sử dụng tiền từ thiện của ông Võ Hoàng Yên.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Hội trưởng Ban trị sự Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam cho biết, đơn vị này không biết chuyện về vấn đề tiền bạc giữa vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và ông Yên. Vì vậy, đối với vấn đề quản lý Hưng An Tự, nội bộ sẽ mở cuộc họp và thông tin sau. Còn về “bí ẩn” tài chính sẽ đồng ý với phương án nhờ đến lực lượng chức năng làm rõ.