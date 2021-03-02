TP.HCM: Tự tiêm chất làm đầy tại nhà, cô gái 33 tuổi tử vong

Xã hội 02/03/2021 21:42

Một phụ nữ sinh năm 1988 ở TP. Hồ Chí Minh đã tử vong nghi do tiêm chất làm đầy tại nhà.

Theo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, BSCKII. Hoàng Ngọc Ánh, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân sinh năm 1988 vào viện trong tình trạng sốt, khó thở.

Theo lời kể của gia đình, trước đó 1 tuần, bệnh nhân có gọi người đến nhà tiêm chất làm đầy để nâng ngực với tổng lượng filler tiêm không rõ. Sau đó, bệnh nhân bắt đầu khó thở, diễn biến ngày càng nặng dần.

Đến 27/2, bệnh nhân bị ho ra máu sét đánh, với 1 lượng lớn máu. 

Kết quả chụp Xquang phổi có thuốc cản quang thấy trắng xoá nhu mô phổi, dựng hình CT thấy nhiều ổ xuất huyết lớn ở khắp 2 bên phổi.

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Hình ảnh chụp Xquang phổi của bệnh nhân - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống 

Dù được tích cực cứu chữa nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi và tử vong vào ngày 28/2 với chẩn đoán sốc mất máu do chảy máu trong phổi. 

Cũng theo BS. Ánh, hiện chưa kết luận được nguyên nhân tử vong của bệnh nhân là do liên quan đến chất làm đầy. Theo các bác sĩ thẩm mỹ, tiêm filler vào mông và ngực có thể được xem là một chống chỉ định đối với tiêm filler, vì biến chứng quá nặng nề.

Ngoài ra, những biến chứng hay gặp nhất là hoại tử, áp xe, biến dạng mông ngực, filler chui vào phổi như ca bệnh trên v.v... Đó là chưa kể loại filler sử dụng bơm mông và ngực thường là filler kém chất lượng.

“Tiêm filler chỉ là một phẫu thuật nhỏ nhưng việc đảm bảo an toàn cho bệnh nhân phải luôn đặt lên hàng đầu, không phải muốn tiêm ở đâu cũng được, ai tiêm cũng được, tiêm chất gì cũng được. Do đó, với người muốn làm đẹp bằng filler phải đến các cơ sở được cấp phép và phải được tiêm bởi bác sĩ thực đã có chứng chỉ hành nghề. Bởi, nhẹ dạ hay xuề xoà trong trường hợp này chẳng khác nào tự sát”, PGS Đỗ Quang Hùng - nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin.

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Từ khóa:   tiêm filler phẫu thuật thẩm mỹ biến chứng thẩm mỹ

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