Thai phụ vỡ thai ngoài tử cung nhưng phòng khám tư chẩn đoán là túi thai giả

Xã hội 02/03/2021 20:00

Ngày 2/3, BV Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, đơn vị vừa cứu sống một thai phu bị vỡ thai ngoài tử cung. Trước đó, bệnh nhân được một phòng khám tư chẩn đoán nhầm là túi thai giả.

Bệnh nhân N.T.P. (29 tuổi, trú tại xã Đà Vị, huyện Na Hang, Tuyên Quang) cho biết, vợ chồng chị hiện đã có một bé 8 tuổi và muốn sinh tiếp bé thứ 2. Vài tuần trước sau khi thử que được 2 vạch, chị thấy vùng kín ra máu nên đã đến phòng khám tư gần nhà thăm khám thì được bác sĩ kết luận chị có thai 5 tuần tuổi.

5 ngày sau, chị nhập viện đa khoa Hùng Vương trong tình trạng bụng dưới đau dữ dội.

Tại đây, kết quả khám và siêu âm cho thấy chị mang thai ngoài tử cung và khối thai đã vỡ, máu chảy ngập ổ bụng. Các bác sĩ lập tức chỉ định cắt khối chửa. Ca phẫu thuật đã thành công sau hơn 1 tiếng. Hiện tại sau 5 ngày điều trị, sức khỏe chị P. đang dần hồi phục.

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Bệnh nhân được bác sĩ kiểm tra sức khỏe sau phẫu thuật - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Bên cạnh đó, các bác sĩ còn khuyến cáo để chẩn đoán có thai, không chỉ căn cứ vào que thử thai, chậm kinh, siêu âm mà còn phải làm các xét nghiệm như Beta HCG, theo dõi sự phát triển của thai, vị trí kích thước túi thai… Kết hợp với siêu âm đầu dò, bác sĩ sẽ xác định chính xác vị trí của thai nhi nhằm phát hiện thai ngoài tử cung. Đây là một chẩn đoán có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp ngăn ngừa các biến chứng của chửa ngoài tử cung, như vỡ ống dẫn trứng, nhiễm trùng ổ bụng.

Từ sự việc trên, bác sĩ cũng khuyến cáo các chị em nên đến cơ sở y tế uy tín để thăm khám khi thất bất kì dấu hiệu nào bất thường như đau bụng, ra máu, trễ kinh… Trên thực tế, đã có không ít trường hợp chửa ngoài tử cung nhưng lại được chẩn đoán nhầm là túi thai giả dẫn đến các biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ lẫn thai nhi.

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