Vợ 'siêu nhân' Nguyễn Ngọc Mạnh cứu cháu bé rơi từ tầng 13: ‘Chắc không phải chồng em’

Kể lại sự việc cứu cháu bé rơi từ tầng 13 của khu chung cư, anh Mạnh còn dí dỏm tiết lộ rằng vợ trêu mình: “Chắc không phải chồng em”.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) là “người hùng” cứu một cháu bé rơi từ lan can khu chung cư từ tầng 13 của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chân dung 'người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh - Ảnh: Vietnamnet Anh Mạnh diễn lại khoảnh khắc cứu cháu bé - Ảnh: Vietnamnet Anh Mạnh kể lại sự việc chiều ngày 28/2, khi anh đang ngồi trong ô tô sau khi chuyển hàng cho khách. Lúc này, anh nghe thấy tiếng người hét lớn nhưng anh tưởng rằng ai đó quát mắng trẻ nhỏ trong nhà.

"Sau đó, tôi thấy có người kêu cứu. Chạy ra ngoài, tôi ngó lên trên thì thấy một bé gái đang bám ở lan can. Lúc này, tôi chẳng suy nghĩ gì thêm mà lập tức bật tường, nhảy lên mái tôn cách đất 2m ở dưới sân toà nhà", anh Mạnh chia sẻ với Vietnamnet. Khu vực xảy ra sự việc gây 'thót tim' người dân - Ảnh: Vietnamnet Trời mưa khiến anh Mạnh trượt ngã khi đứng trên mái che. Chưa kịp đứng dậy nhưng anh nhanh tay hứng đỡ khi bé gái rơi xuống từ tầng cao.

"Lúc đó tôi nhớ phần đầu cháu nằm trên tay phải tôi. Hai chú cháu nằm in hằn một vệt lõm trên mái tôn. Từ lúc tôi phát hiện vụ việc đến lúc đỡ bé gái chỉ khoảng một phút", anh cho biết thêm. Mái tôn bị lõm khi anh Mạnh trèo lên đỡ cháu bé - Ảnh: Vietnamnet Ngay sau đó, anh Mạnh đã cùng người dân đưa cháu bé xuống đất để đưa đi bệnh viện cấp cứu. Còn anh Mạnh bị bong gân 1 bên tay. Anh Mạnh bên cạnh vợ và con gái - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Anh Mạnh còn tếu táo chia sẻ về phản ứng của chị vợ khi biết chồng mình được ca ngợi như một “siêu nhân” đời thực. Biết tin, chị ấy đã trêu anh: “Chắc không phải chồng em”. Còn mẹ anh Mạnh – Bà Nguyễn Thị Nhẫn (50 tuổi) cho biết hôm ấy sau khi đi làm về, Mạnh tự dưng lao đến ôm chầm lấy con mình khiến bà có đôi chút ngạc nhiên. Sau khi biết chuyện, bà Nhẫn đã thực sự xúc động khi biết con mình đã làm được một việc ý nghĩa đến như vậy. Nhiều hàng xóm sáng nay khi nghe tin cũng đã đến nhà anh Mạnh chia sẻ, bày tỏ sự cảm phục.

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