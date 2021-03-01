Tình trạng sức khoẻ bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Nam – khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương, bé gái 2 tuổi nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, không tỉnh táo. Trong khi đó, gia đình em bé vô cùng hoảng loạn.

Ngày 1/3, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về sức khoẻ bé gái 2 tuổi N.P.H., rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Theo đó, bệnh nhi này bị trật khớp háng.

“Qua thăm khám, bé bị trật khớp háng, nghi rạn xương bàn chân. Chúng tôi vẫn đang theo dõi và kiểm tra, đánh giá vùng bụng, sọ não và một số bộ phận khác xem bệnh nhi còn tổn thương nào khác hay không”, bác sĩ Nguyễn Văn Nam – khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.

Bác sĩ cũng cho biết thêm, khi bé rơi từ tầng cao như vậy mà có người cứu là cực kỳ may mắn. Hiện tại khi chạm vào cơ thể, cháu bé vẫn khóc vì đau. Bác sĩ cho biết thêm, khi nhập viện, người nhà của cháu bé vô cùng hoảng loạn.

Hình ảnh bé gái treo mình trên lan can tầng 12A của chung cư - Ảnh chụp màn hình

Sự việc xảy ra khoảng chiều ngày 28/2. Bé H. bò từ trong nhà, trèo ra lan can rồi treo mình lơ lửng ở tầng 12A. Nhiều người dân ở tòa nhà bên cạnh phát hiện và hoảng sợ hô hoán. Ngay sau đó, bé gái bị tuột tay, rơi xuống dưới khiến mọi người vô cùng sợ hãi.

May mắn, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) đang ngồi trong ô tô đợi chuyển hàng cho khách đã kịp thời trèo lên mái che của sảnh tòa nhà và đỡ được bé H. Sau đó, người dân và gia đình đã đưa bé gái đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi.

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