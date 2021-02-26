Bị hút mỡ bụng 'không đồng đều', một phụ nữ bị xuất hiện nhiều 'u, cục' trên vùng bụng

Trung tâm Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) thông tin vừa tiếp nhận ca bệnh của chị Hoàng Thu H. (42 tuổi) trong tình trạng vùng bụng lồi lõm, gồ ghề, nhiều u, cục.... nhìn như sa bàn. Trước đó, chị H. đã đi hút mỡ bụng ở một spa không đảm bảo.

Là một người không quá béo nhưng chị H. vẫn muốn có được một vòng eo hoàn hảo hơn nên đã thực hiện hút mỡ bụng 3 năm về trước, tại một spa không đảm bảo.

Ngay sau khi thực hiện xong, mỡ không hút được nhiều mà bụng chị thì nổi nhiều u, cục, lồi lõm, gồ ghề trông thấy rõ.

TS. BS. Hoàng Thanh Tuấn, Trung tâm Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội), cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng này của bệnh nhân là do trước đây, người phụ nữ này đã được hút mỡ bụng không đồng đều. Có vị trí hút quá nhiều nhưng có vị trí lại hút ít gây ra tình trạng lồi lõm trên bụng.

Đây không phải trường hợp đầu tiên TS. BS Hoàng Thanh Tuấn và các cộng sự phải thực hiện “giải cứu” những ca hút mỡ bụng hỏng. Rất may trường hợp chị H., chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ với toàn bộ vùng da bụng lồi lõm… Tại bệnh viện, sau thăm khám, bác sĩ đã thực hiện hút mỡ với công nghệ mới loại bỏ đi phần mỡ thừa tại những vị trí lồi, dàn trải đều để bụng trở nên căng phẳng, mịn màng hơn.

Vùng bụng bị biến chứng của chị H. sau khi hút mỡ bụng - Ảnh: Vietnamnet

TS. BS Hoàng Thanh Tuấn Trung tâm Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội), cho biết hút mỡ bụng không phải là giải pháp tối ưu cho người muốn giảm cân thậm chí nếu không được thực hiện ở cơ sở đảm bảo, an toàn còn gây ra những biến chứng nặng nề, nhẹ thì hoại tử da nặng thì tử vong.

Biện pháp giảm cân tốt nhất là ăn kiêng và luyện tập đều đặn khoa học, không nên sử dụng thuốc giảm cân, massage hay tiêm tan mỡ nhằm mục đích giảm cân. Trong trường hợp muốn tiến hành hút mỡ, theo TS. BS Tuấn, dù là hút mỡ 1 vùng (như nọng cằm) đến hút mỡ toàn thân (như bụng, lưng, tay, đùi, bắp chân…) đều phải tuân thủ theo các quy định của Bộ Y tế.

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