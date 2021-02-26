Mặc dù bị lực lượng chức năng truy bắt nhưng hung thủ chém 4 người vẫn trốn chạy, trên tay lăm lăm hung khí. Một số người dân cho hay hắn còn xuất hiện ở khu dân cư.

Theo thông tin từ Báo Giao thông, sáng nay (26/2), lãnh đạo UBND xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã nhận được thông tin trình báo từ người dân về đối tượng Dương Văn Quãng (SN 1968, trú tại thôn Đội Cấn 2, xã Hoa Thám). Trước đó, chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tố giác tội phạm và đề nghị người dân nêu cao cảnh giác.

Theo đó, nhiều người đến UBND xã thông báo đã nhìn thấy hung thủ trong rừng. Thậm chí khoảng 16h, ngày 24/2, nhiều người còn khẳng định đã phát hiện đối tượng xuất hiện tại khu vực thôn Bắc Ái, xã Đề Thám, huyện Tràng Định (đoạn giáp ranh xã Hoa Thám, huyện Bình Gia). Khi tiếp cận người dân, trên tay đối tượng vẫn cầm lăm lăm 1 con dao. Tuy nhiên, sau đó, phát hiện có người truy đuổi, đối tượng đã nhanh chóng lẩn trốn vào rừng.

Nhận được thông tin trình báo, chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc để truy bắt hung thủ ra tay chém 4 người sau nhiều ngày y lẩn trốn.

Nạn nhân đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: Báo Lạng Sơn

Trước đó, vào chiều ngày 22/2, đối tượng Dương Văn Quãng đã dùng dao chém 4 người tại thôn Đội Cấn 2, xã Hoa Thám bị thương nặng. Các nạn nhân gồm: Ông Triệu Văn Cao (65 tuổi); Triệu Văn Báo (67 tuổi); bà Hoàng Thị Lằn (52 tuổi) và cháu Triệu Anh Thư (8 tháng tuổi) đang được bà Lằn bế trên tay.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã tiếp nhận 3 nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương. Đến nay, có 2 nạn nhân lớn tuổi đã qua cơn nguy kịch. Riêng trường hợp của cháu bé 8 tháng tuổi thì có chuyển biến nặng do vết thương ở não. Hiện, cháu đã được đơn vị chuyển đến bệnh viện tuyến trên tại Hà Nội để điều trị. Riêng trường hợp nạn nhân Triệu Văn Cao vẫn đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, sức khỏe cũng đã dần ổn định.

Hiện, các lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp truy bắt đối tượng Dương Văn Quãng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng.

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