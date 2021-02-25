Vụ việc xảy ra ngày 23/2/2021, tại xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Đối tượng Triệu Văn Sỉnh (38 tuổi) nghĩ mình bị bắt hồn nên đã đuổi theo và dùng súng tự chế bắn bị thương 1 người.

Theo thông tin từ Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn, ngày 23/2/2021, Triệu Văn Sỉnh (38 tuổi, trú tại xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) đang đi bộ xuống thôn Nà Dạ chơi thì nhìn thấy vợ chồng ông Hoàng Văn Luyến (53 tuổi trú tại thôn Bản Eng, xã Xuân Lạc) đang phát cỏ gần đó.

Sỉnh cho rằng ông Luyến chính là người trước đây đã bắt hồn mình nên y nảy sinh ý định giết người.

Đối tượng Sỉnh - Ảnh: Công An Bắc Kạn

Sỉnh đem súng tự chế hướng về phía ông Luyến và bóp cò 3 lần nhưng súng không nổ. Mặc cho ông Luyến phát hiện và bỏ chạy, đối tượng vẫn đuổi theo và bắn tiếp lần 4 nhưng súng vẫn không nổ. Cho đến lần thứ 5 cách ông Luyến khoảng 60m thì súng nổ. Viên đạn đã gây sát thương phần mềm nhưng nạn nhân kịp thời chạy thoát.

Sau đó, đối tượng tiếp tục đuổi theo đến khi kim hỏa của súng bị rơi thì Sỉnh dừng lại nhặt rồi quay về nhà, bỏ trốn vào rừng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã vận động được kẻ sát nhân ra đầu thú. Tang vật thu được là một khẩu súng tự chế và 5 viên đạn.

Tang vật thu được - Ảnh: Công An Bắc Kạn

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn giải quyết theo đúng thẩm quyền.

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