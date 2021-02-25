Ngày 25/2, cơ quan chức năng huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận cho biết, đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một thanh niên tử vong trên QL1.
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Trước đó vào khoảng 22h đêm 24/2, ông N.H.B. (31 tuổi, huyện An Nhơn, Bình Định) điều khiển xe khách BKS: 51B - 254.40 chạy trên QL1 hướng Phan Thiết đi Phan Rang.
Khi đến Km 1625+800 đoạn qua xã Chí Công thuộc huyện Tuy Phong thì xảy ra va chạm với xe máy BKS: 51S7 - 2804 do anh L.V.C. (ngụ xã Chí Công) điều khiển phía trước. Lúc đó, anh C. đang băng qua đường.
Cú va chạm mạnh khiến xe máy của nạn nhân bị gãy làm đôi, anh C. ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông là do nạn nhân điều khiển phương tiện qua đường nhưng thiếu quan sát.
Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.