Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau tâm thư của anh Nguyễn Tuấn Hải (ngụ huyện Mỹ Hào, Hưng Yên ) về việc con trai anh trong cơn hoạn nạn đã được nhiều người qua đường giúp đỡ khiến ai nấy ấm lòng. Đặc biệt, hành động cởi áo che mưa cho người bị nạn của nam sinh trong bức ảnh nhận được hàng ngàn bình luận bày tỏ sự cảm kích.

Nhưng tôi nhờ cộng đồng mạng tìm hộ tôi cháu trai đứng bên cạnh con trai tôi. Trời lúc đó mưa rất to, vậy mà cháu đó không ngại mưa rét đã cởi áo ra che chắn cho con trai tôi đến khi cháu nhà tôi vào viện. Thật sự vợ chồng tôi muốn tìm ra cháu trai này để đến tận nhà cám ơn.

Vào hồi 16 giờ ngày 26/10/2020, con trai tôi đi đến đoạn đường cổng Bệnh Viện - Mỹ Hào thì bị một chiếc xe ô tô con lao thẳng vào. Sau đó cháu bắn ra giữa đường và ngất xỉu. Nhưng rất may cho vợ chồng tôi là người dân ở gần đó đã có kinh nghiệm để cháu nằm 15 phút mới bế cháu vào viện sơ cứu cho cháu. Tôi đã biết những người giúp cháu. Vào một ngày gần nhất lo cho cháu được ổn định tôi sẽ đến nhà từng người để cảm ơn ạ.

Mong rằng nếu ai đọc được bài này mà nhận ra cháu trai kia xin nhắn tin cho tôi được biết để tôi đến nhà gặp và cám ơn ạ. Tấm lòng của cháu và tất cả mọi người ngày hôm đó đã cho con trai tôi thoát nạn", lời chia sẻ của anh Hải.

Trao đổi với Zing News, anh Hải cho biết hôm đó con trai mình là Nguyễn Trọng Tuấn Hưng đang trên đường đi học về thì gặp tai nạn.

Vì chưa rõ bộ phận nào của Hưng bị tổn thương nên người dân gần đó đã để em nằm nguyên vị trí và gọi xe cứu thương.

Đúng lúc đó, em Nguyễn Minh Quân (học sinh lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Mỹ Hào) đi ngang qua. Thấy người bị nạn nằm bất động giữa trời mưa lớn, Quân đã cởi áo khoác đứng che mưa cho em Hưng đến khi xe cứu thương tới.

"Lúc đó trời mưa khá lớn, Hưng lại nằm trên đường, bị thương. Mình thì không biết sơ cứu gì, chỉ nghĩ là ít nhất hãy giữ cho Hưng không bị ướt mưa thêm trước khi xe cứu thương tới", Quân chia sẻ.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Quân giúp đỡ người bị tai nạn. Hành động tử tế của nam sinh đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác. Hiện hình ảnh về vụ việc vẫn đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.