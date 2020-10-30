Nam sinh cởi áo đứng che mưa cho người bị tai nạn giao thông, hành động tử tế gây bão mạng xã hội

Xã hội 30/10/2020 16:51

Hành động tử tế của nam sinh lớp 12 lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và nhận về hàng ngàn bình luận thể hiện sự cảm kích.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau tâm thư của anh Nguyễn Tuấn Hải (ngụ huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) về việc con trai anh trong cơn hoạn nạn đã được nhiều người qua đường giúp đỡ khiến ai nấy ấm lòng. Đặc biệt, hành động cởi áo che mưa cho người bị nạn của nam sinh trong bức ảnh nhận được hàng ngàn bình luận bày tỏ sự cảm kích. 

hanh dong tu te 1
Hành động tử tế của nam sinh lớp 12 khiến nhiều người cảm động - Ảnh: Zing

"Lời cảm ơn!

Vào hồi 16 giờ ngày 26/10/2020, con trai tôi đi đến đoạn đường cổng Bệnh Viện - Mỹ Hào thì bị một chiếc xe ô tô con lao thẳng vào. Sau đó cháu bắn ra giữa đường và ngất xỉu. Nhưng rất may cho vợ chồng tôi là người dân ở gần đó đã có kinh nghiệm để cháu nằm 15 phút mới bế cháu vào viện sơ cứu cho cháu. Tôi đã biết những người giúp cháu. Vào một ngày gần nhất lo cho cháu được ổn định tôi sẽ đến nhà từng người để cảm ơn ạ.

Nhưng tôi nhờ cộng đồng mạng tìm hộ tôi cháu trai đứng bên cạnh con trai tôi. Trời lúc đó mưa rất to, vậy mà cháu đó không ngại mưa rét đã cởi áo ra che chắn cho con trai tôi đến khi cháu nhà tôi vào viện. Thật sự vợ chồng tôi muốn tìm ra cháu trai này để đến tận nhà cám ơn.

Mong rằng nếu ai đọc được bài này mà nhận ra cháu trai kia xin nhắn tin cho tôi được biết để tôi đến nhà gặp và cám ơn ạ. Tấm lòng của cháu và tất cả mọi người ngày hôm đó đã cho con trai tôi thoát nạn", lời chia sẻ của anh Hải. 

Trao đổi với Zing News, anh Hải cho biết hôm đó con trai mình là Nguyễn Trọng Tuấn Hưng đang trên đường đi học về thì gặp tai nạn. 

Vì chưa rõ bộ phận nào của Hưng bị tổn thương nên người dân gần đó đã để em nằm nguyên vị trí và gọi xe cứu thương.

Đúng lúc đó, em Nguyễn Minh Quân (học sinh lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Mỹ Hào) đi ngang qua. Thấy người bị nạn nằm bất động giữa trời mưa lớn, Quân đã cởi áo khoác đứng che mưa cho em Hưng đến khi xe cứu thương tới. 

"Lúc đó trời mưa khá lớn, Hưng lại nằm trên đường, bị thương. Mình thì không biết sơ cứu gì, chỉ nghĩ là ít nhất hãy giữ cho Hưng không bị ướt mưa thêm trước khi xe cứu thương tới", Quân chia sẻ.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Quân giúp đỡ người bị tai nạn. Hành động tử tế của nam sinh đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác. Hiện hình ảnh về vụ việc vẫn đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. 

Giao hàng 5 lần 7 lượt không chịu nhận, cô gái trẻ còn lấy cả ảnh nằm viện của Chi Pu để làm bằng chứng, khiến chủ shop ngán ngẩm không nói nên lời

Giao hàng 5 lần 7 lượt không chịu nhận, cô gái trẻ còn lấy cả ảnh nằm viện của Chi Pu để làm bằng chứng, khiến chủ shop ngán ngẩm không nói nên lời

Trên môi trường chợ mạng, những lần chốt đơn thì không thể đếm hết, nhưng chẳng phải như vậy là đã có tiền mà còn 5 lần 7 lượt nhắn tin nhưng khách hàng vẫn không chịu nhận hàng, lại còn đưa ra những lý do cực kỳ khó đỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   hình ảnh gây bão mạng Hưng Yên tai nạn giao thông

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn