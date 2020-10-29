Lấy quần áo cứu trợ ra dùng thì phát hiện 2 chỉ vàng, dân vùng lũ tìm người trả lại

Xã hội 29/10/2020 15:11

Sau khi phát hiện 2 chỉ vàng 9999 trong quần áo cứu trợ, anh Đào Xuân Minh (trú xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) lập tức báo chính quyền địa phương để tìm người trả lại.

Những ngày gần đây, nhiều người dân miền Trung lâm vào cảnh màn trời chiếu đất do ảnh hưởng khủng khiếp của lũ lụt. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", người dân cả nước đã chung tay ủng hộ các nhu yếu phẩm, tiền, và quần áo cũ nhằm bù đắp phần nào những tổn thất, mất mát của người dân miền Trung. 

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao với thông tin một người dân ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh phát hiện 2 chỉ vàng trong quần áo cứu trợ. Hiện lãnh đạo UBND xã Cẩm Mỹ đã xác nhận sự việc với Pháp Luật Việt Nam

Được biết, người nhặt được vàng là anh Đào Xuân Minh (trú tại xã Cẩm Mỹ). Trong trận lũ lịch sử vừa qua, gia đình anh Minh bị hư hại rất nhiều tài sản có giá trị. 

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Anh Đào Xuân Minh nhặt được 2 chỉ vàng trong quần áo cứu trợ - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, người dân cả nước đã gửi hàng cứu trợ bao gồm nhu yếu phẩm, quần áo cũ để chia sẻ với bà con nơi đây. 

Ngày 28/10, trong khi lấy quần áo cứu trợ ra dùng, anh Minh phát hiện trong túi áo khoác và mũ sơ sinh có 2 chỉ vàng 9999. Anh Minh lập tức báo chính quyền địa phương để tìm chủ nhân của số vàng.

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Sự việc được báo cho chính quyền địa phương - Ảnh: Internet

Qua xác minh, hai chỉ vàng được đựng trong hộp, bên ngoài hộp ghi địa chỉ hiệu vàng ở đường Cao Thắng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Hiện chính quyền địa phương đã tạm bàn giao số vàng trên cho gia đình anh Minh quản lý, đồng thời thông tin trên các phương tiện truyền thông để tìm lại chủ nhân của số vàng. 

Phát hiện 8 triệu đồng trong chiếc áo khoác cũ ủng hộ người dân miền Trung

Phát hiện 8 triệu đồng trong chiếc áo khoác cũ ủng hộ người dân miền Trung

Trong lúc phân loại quần áo cũ được người dân quyên góp để ủng hộ miền Trung, anh Hưng phát hiện 8 triệu đồng được gấp gọn trong chiếc túi áo khoác cũ.

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