Sau khi nghe điện thoại từ quê nhà, biết được tin bão lũ cuốn hết tài sản, cha mẹ ở quê phải vay gạo sống qua ngày, một sinh viên đã ôm mặt khóc nức nở.

Những ngày qua, miền Trung nước ta liên tục gánh chịu thiên tai khiến cuộc sống người dân rơi vào cảnh khốn đốn. Nhiều gia đình bị bão lũ cuốn hết tài sản, phải sống nhờ sự trợ giúp từ các nhà hảo tâm. Mới đây, một sinh viên đã chia sẻ lại câu chuyện của 3 bạn học khiến ai nấy đều không khỏi xót xa.

Câu chuyện được chủ nhân Facebook có tên V.C.N chia sẻ: “Hôm nay, như mọi ngày mình đến lớp học tiết 12-14. Thì có để ý 3 bạn này ngồi góc cuối của lớp, có bàn tán gì đó nhưng có vẻ không khí khá buồn. Mình cũng chẳng quan tâm lắm cho đến cuối giờ khoảng 8 giờ 40 phút, cả 3 đều khoác lên mình chiếc áo xe ôm công nghệ, nhưng điều làm mình tò mò nhất là có 1 trong 3 bạn đã khóc như một đứa trẻ sau khi nghe điện thoại. Bạn sinh viên ôm mặt khóc khi hay tin bão lũ cuốn hết tài sản của gia đình ở quê nhà khiến ai cũng xót xa - Ảnh: Internet Mình có đi theo và hỏi thăm mới biết rằng quê bạn ấy ở miền Trung nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 8. Mẹ bạn báo rằng ruộng đồng, trâu bò đã bị cơn bão cuốn đi tất cả, tháng này cả nhà phải đi vay gạo để ăn nên không thể gửi tiền sinh hoạt cho bạn được. Nên bạn phải cố gắng làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống và gửi về quê phụ giúp phần nào cho gia đình...

Mình thật sự khâm phục bạn ấy, những giọt nước mắt của một người con trai đã rơi xuống, chứa trong những giọt lệ ấy là tình thương gia đình là trách nhiệm của một đứa con trai là sự bất lực trước cơn giận của mẹ thiên nhiên. Đâu đó quanh ta vẫn còn có những người như vậy, tuy còn trên ghế nhà trường nhưng họ đã phải nỗ lực gấp nhiều lần bạn bè cùng trang lứa. Và mình luôn tôn trọng và nể phục các bạn”. Nhiều cư dân mạng lên tiếng muốn ủng hộ 3 bạn trẻ - Ảnh: Internet Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Ai nấy đều xót xa trước hoàn cảnh đáng thương của 3 bạn sinh viên. Mọi người không ngừng gửi lời động viên đến cả ba, hy vọng các bạn sẽ cố gắng học tập thành tài để sau này có thể chăm lo cho gia đình, người thân của mình. Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ mong muốn góp chút tấm lòng để hỗ trợ 3 bạn sinh viên vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mặc dù những nhân vật chính trong câu chuyện vẫn chưa lên tiếng nhưng bài viết vẫn đang được mọi người chia sẻ, bình luận không ngừng.

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