Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ bé trai tử vong tại một nhóm trẻ tư thục. Nạn nhân chỉ mới 12 tháng tuổi, là con trai duy nhất trong nhà.

Trao đổi với báo chí, đại diện lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé trai tử vong tại một nhóm trẻ tư thục chưa rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là bé N.P.L (12 tháng tuổi). Trước đó, vào sáng 26/10, chị M. (27 tuổi, ngụ thôn 8, xã Lộc Ngãi, mẹ bé L.) đưa con trai đến gửi tại nhóm trẻ tư thục do bà N.T.T.Đ làm chủ.

Bé trai tử vong sau ngày đầu đến nhóm trẻ tư thục khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Internet

Vào thời điểm trên, nhóm trẻ bà Đ. đang nhận giữ có khoảng 10 bé ở độ tuổi từ 12 tháng đến 4 tuổi. Trưa cùng ngày, sau khi cho các cháu nhỏ ăn xong thì bà Đ. cho các bé đi ngủ. Đến khoảng 14 giờ, trong lúc đánh thức các bé thì bà Đ. phát hiện bé L. tím tái toàn thân nên đã nhanh chóng đưa bé đến trung tâm y tế cấp cứu và thông báo cho gia đình. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân đã tử vong.

Tại địa phương, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đáng thương - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, nhóm trẻ tư thục của bà Đ. đã hoạt động hơn 6 năm nay và chủ yếu nhận giữ con em hàng xóm trong thôn. Theo thông tin trên Thanh niên, bé L. mới đến lớp ngày đầu. Tại địa phương, gia đình nạn nhân thuộc diện hộ cận nghèo. Bé L. là con trai duy nhất trong gia đình.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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