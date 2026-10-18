Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (19/10-20/10), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 18/10/2026 11:35

3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ.

Tuổi Sửu

Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra hanh thông, thuận lợi. Người tuổi này có thể thực hiện kế hoạch mà mình ấp ủ bấy lâu nay nhờ có sự trợ giúp của Tam Hội. Hãy cứ tự tin, quyết đoán để mọi việc ngày càng tiến triển tốt đẹp. Con giáp này còn có thể thích nghi nhanh với môi trường làm việc mới nên nguồn thu nhập cũng dần được cải thiện hơn trước.

Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng tràn ngập hạnh phúc, ấm êm thuận hòa. Cuộc sống gia đình viên mãn trở thành nguồn động lực tinh thần lớn cho các cặp đôi trong cuộc sống. Người độc thân dễ dàng tìm được một nửa của mình trong các mối quan hệ cũ.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (19/10-20/10), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra vượng sắc và thu hái được nhiều thành công đáng nể. Người tuổi này luôn biết cách kiểm soát tốt cảm xúc của mình nên đưa ra những quyết đi khá đúng đắn trong công việc. Điều này giúp cho bản mệnh đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trên con đường công danh của mình. Con giáp này còn gặp vận may liên quan đến tiền bạc do sự xuất hiện của Thiên Tài.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên khởi sắc rõ rệt. Đào hoa vượng giúp bản mệnh lấy lại hoà khí gia đình vốn đang xào xáo. Người trong cuộc bắt đầu có sự cảm thông, chia sẻ và tôn trọng người bạn đời của nhau hơn trước.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (19/10-20/10), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra thuận lợi, hanh thông trong ngày thứ Tư này. Người tuổi này có thể vượt qua được những khó khăn, thử thách trong công việc do có tinh thần trách nhiệm cao và tài ứng biến linh hoạt. Điều này đã giúp bản mệnh có được sự tín nhiệm của cấp trên, do đó làm việc gì cũng dễ dàng hơn. Con giáp này có nguồn thu nhập từ công việc chính khá tốt nên không còn phải bị áp lực tài chính đè nặng lên vai như lúc trước.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui và ngập tràn vượng sắc. Người độc thân nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận tình yêu mới trong thời gian sắp tới. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy khăng khít, bền chặt do sự tác động của Thổ sinh Kim và quý nhân tác hợp.

 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (19/10-20/10), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'.

Xem thêm
Từ khóa:   sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN MỚI NHẤT

Sự thật bất ngờ về loại gia vị rẻ như cho của Việt Nam

Sự thật bất ngờ về loại gia vị rẻ như cho của Việt Nam

Dinh dưỡng 1 giờ 51 phút trước
Phát hiện 20.000 lọ thuốc giả chữa viêm xoang, viêm mũi, bệnh dạ dày, thu lợi 5 tỷ đồng

Phát hiện 20.000 lọ thuốc giả chữa viêm xoang, viêm mũi, bệnh dạ dày, thu lợi 5 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (19/10-20/10), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (19/10-20/10), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Cháy căn hộ chung cư ở Phú Mỹ Hưng, nhiều người dân tháo chạy

Cháy căn hộ chung cư ở Phú Mỹ Hưng, nhiều người dân tháo chạy

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Thần Tài cưng chiều sau ngày 18/10/2026, 3 con giáp đổi vận thành công, tài lộc thăng hoa, làm giàu cực dễ

Thần Tài cưng chiều sau ngày 18/10/2026, 3 con giáp đổi vận thành công, tài lộc thăng hoa, làm giàu cực dễ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/10/2026: Tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/10/2026: Tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 5 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 25 phút trước
3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ sau ngày 18/10/2026

3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ sau ngày 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Thần Tài soi đường, 3 con giáp SỐ ĐỎ trong 2 ngày đầu tuần, tha hồ sống sung túc viên mãn, thu vét vận may của Trời Đất

Thần Tài soi đường, 3 con giáp SỐ ĐỎ trong 2 ngày đầu tuần, tha hồ sống sung túc viên mãn, thu vét vận may của Trời Đất

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Tử vi tuần mới (19/10 đến 25/10/2026), 3 con giáp HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi

Tử vi tuần mới (19/10 đến 25/10/2026), 3 con giáp HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thừa Lỗi gây sốt với cảnh đánh mạt chược trong 'Ngọc Điệm Thu'

Thừa Lỗi gây sốt với cảnh đánh mạt chược trong 'Ngọc Điệm Thu'

Tro cốt của cố diễn viên nổi tiếng bị đánh cắp, gia đình cầu cứu sau gần 3 tháng

Tro cốt của cố diễn viên nổi tiếng bị đánh cắp, gia đình cầu cứu sau gần 3 tháng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài cưng chiều sau ngày 18/10/2026, 3 con giáp đổi vận thành công, tài lộc thăng hoa, làm giàu cực dễ

Thần Tài cưng chiều sau ngày 18/10/2026, 3 con giáp đổi vận thành công, tài lộc thăng hoa, làm giàu cực dễ

3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ sau ngày 18/10/2026

3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ sau ngày 18/10/2026

Thần Tài soi đường, 3 con giáp SỐ ĐỎ trong 2 ngày đầu tuần, tha hồ sống sung túc viên mãn, thu vét vận may của Trời Đất

Thần Tài soi đường, 3 con giáp SỐ ĐỎ trong 2 ngày đầu tuần, tha hồ sống sung túc viên mãn, thu vét vận may của Trời Đất

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi tuần mới (19/10 đến 25/10/2026), 3 con giáp HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi

Tử vi tuần mới (19/10 đến 25/10/2026), 3 con giáp HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/10/2026, mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/10/2026, mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'