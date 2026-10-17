Tro cốt của cố diễn viên nổi tiếng bị đánh cắp, gia đình cầu cứu sau gần 3 tháng

Sao quốc tế 17/10/2026 14:11

Vụ việc nghi mất tro cốt của cố nghệ sĩ Hong Kong Mai Diễm Phương vẫn chưa có tiến triển sau gần ba tháng, khiến gia đình phải lên tiếng kêu gọi hỗ trợ tìm kiếm thông tin.

Ngày 18/7, một số người hâm mộ đến tháp Hải Hội, thuộc chùa Bảo Liên trên đảo Đại Nhĩ Sơn, Hong Kong, để thắp hương tưởng niệm Mai Diễm Phương. Tại đây, họ phát hiện ốc vít trên biển tên ở vị trí lưu giữ tro cốt của nữ nghệ sĩ bị lỏng, đồng thời không thấy bình đựng tro cốt bên trong.

Những người này lập tức thông báo cho gia đình Mai Diễm Phương và trình báo cảnh sát. Tuy nhiên, gần ba tháng trôi qua, vụ việc vẫn chưa có kết quả rõ ràng. Gia quyến hiện ủy thác cho Hội người hâm mộ quốc tế Mai Diễm Phương đăng tải lời kêu gọi khẩn cấp, mong nhân chứng cung cấp thông tin hoặc hình ảnh camera hành trình ghi lại hoạt động tại tháp Hải Hội và khu vực quanh chùa Bảo Liên từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 7 năm nay.

Tro cốt của cố diễn viên nổi tiếng bị đánh cắp, gia đình cầu cứu sau gần 3 tháng - Ảnh 1

Trả lời tờ Singtao ngày 10/10, anh trai Mai Diễm Phương cho biết ông hoàn toàn không hay biết về vụ việc, đồng thời cho rằng vấn đề có thể liên quan đến công tác quản lý của ngôi chùa. Ông cũng thừa nhận chưa đến thăm nơi an nghỉ của em gái trong năm nay.

Trước đó, gia đình cố nghệ sĩ lựa chọn một vị trí khuất tại tháp Hải Hội nhằm tránh sự chú ý không mong muốn. Bia mộ không ghi tên thật mà chỉ khắc tên thời thơ ấu của Mai Diễm Phương, không có ảnh chân dung và sử dụng lịch âm cho cả ngày sinh lẫn ngày mất.

Điều khiến vụ việc trở nên khó hiểu là gia đình chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi tống tiền hay yêu cầu tiền chuộc nào. Động cơ đằng sau sự việc vì thế vẫn chưa được xác định. Năm 2025, Hong Kong từng xảy ra vụ đánh cắp tro cốt hàng loạt tại núi Bảo Phúc, Sa Điền. Khi đó, góa phụ của cố đạo diễn, diễn viên Lưu Gia Lương được cho là bị yêu cầu trả 60 triệu HKD tiền chuộc.

Tro cốt của cố diễn viên nổi tiếng bị đánh cắp, gia đình cầu cứu sau gần 3 tháng - Ảnh 2

Mai Diễm Phương sinh trưởng trong một gia đình làm nghề đánh cá, khởi nghiệp với vai trò ca sĩ và trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng giải trí Hong Kong. Cô sở hữu nhiều album thành công, đồng thời tham gia 45 phim điện ảnh và hai phim truyền hình. Những tác phẩm như Bán sanh duyên, Duyên phân và Yên chi khấu góp phần khẳng định tên tuổi của cô trên màn ảnh.

Trong sự nghiệp, Mai Diễm Phương nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng Kim Tượng và Kim Mã. Nữ nghệ sĩ qua đời năm 2003, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Vụ việc liên quan đến nơi an nghỉ của cô hiện tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, trong khi gia đình chờ đợi thông tin từ cơ quan chức năng.

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