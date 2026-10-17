Châu Tấn vượt qua nhiều đối thủ, giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Busan

Sao quốc tế 17/10/2026 12:22

Diễn viên Châu Tấn được vinh danh ở hạng mục Diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 nhờ vai diễn trong Lần đầu nếm trải nỗi cô đơn.

Ngày 15/10, Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 công bố các giải thưởng thuộc hạng mục tranh giải chính. Diễn viên Trung Quốc Châu Tấn được vinh danh ở hạng mục Diễn viên xuất sắc nhờ vai diễn trong phim Lần đầu nếm trải nỗi cô đơn. Tác phẩm này còn giành thêm giải Cống hiến nghệ thuật, đánh dấu thành công đáng chú ý của nữ diễn viên tại sự kiện năm nay.

Trong phim, Châu Tấn đảm nhận vai Giang Nguyệt, một người phụ nữ phải đối mặt với nhiều biến cố trong cuộc sống. Nhân vật vừa gánh vác trách nhiệm với gia đình, vừa phải tìm cách vượt qua những tổn thương cá nhân. Từ ly hôn, phá sản đến nỗi đau mất cha và áp lực khi con gái chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học, Giang Nguyệt liên tục rơi vào những tình huống khó khăn.

Châu Tấn vượt qua nhiều đối thủ, giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Busan - Ảnh 1

Vai diễn đòi hỏi Châu Tấn thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc, từ hoang mang, đau khổ đến nỗ lực thích nghi và vượt qua nghịch cảnh. Khả năng diễn xuất tinh tế của nữ diễn viên góp phần khắc họa những giằng xé nội tâm của một người phụ nữ đứng trước nhiều bước ngoặt cuộc đời.

Phát biểu khi nhận giải, Châu Tấn chia sẻ những suy ngẫm về cuộc sống sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật. Cô cho rằng mỗi người đều phải trải qua những thay đổi, có những điều mang lại niềm vui nhưng cũng có những biến cố khiến con người đau buồn.

Nữ diễn viên bày tỏ niềm vui khi được ban tổ chức vinh danh, đồng thời gửi gắm thông điệp về lòng can đảm và niềm tin vào tương lai. Trên sân khấu, cô cảm ơn đạo diễn, ê-kíp sản xuất và cha mẹ. Chiến thắng của Châu Tấn nhận được sự hưởng ứng từ khán giả cùng các nghệ sĩ có mặt tại buổi lễ. Nữ diễn viên Nhật Bản Himeno Kaharu cũng được trao giải Diễn viên xuất sắc nhờ vai diễn trong Satoko Always.

Châu Tấn vượt qua nhiều đối thủ, giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Busan - Ảnh 2

Lần đầu nếm trải nỗi cô đơn do đạo diễn Cố Hiểu Cương thực hiện, với sự tham gia của Hề Mỹ Quyên và Vương Thánh Địch. Đây là phần thứ ba trong loạt phim Sơn thủy của nhà làm phim này. Ngoài giải thưởng dành cho Châu Tấn, tác phẩm còn nhận giải Cống hiến nghệ thuật, trao cho Lý Đan Phong ở vai trò chỉ đạo âm thanh.

Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 diễn ra từ ngày 6 đến 15/10 tại thành phố cảng Busan, Hàn Quốc, với tổng cộng 315 bộ phim được trình chiếu. Trong đó, 14 tác phẩm tranh giải Busan Award. Giải Phim hay nhất thuộc về Midday Meal của đạo diễn Iran Majid Majidi, trong khi Lee Yun Chan giành giải Đạo diễn xuất sắc với bộ phim To Be Ordinary. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu đảm nhận vai trò Chủ tịch Ban giám khảo trong mùa giải năm nay.

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