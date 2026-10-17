Trong phim, Thừa Lỗi đảm nhận vai Ngu Sưởng Hiên, một thiếu soái có địa vị và thế lực trong bối cảnh Trung Quốc thời Dân quốc. Nam diễn viên xuất hiện với những bộ quân phục và vest cổ điển, kết hợp phong thái ngang tàng, khó đoán.

Bộ phim Trung Quốc Ngọc Điệm Thu do Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đóng chính thu hút sự chú ý nhờ tạo hình nổi bật của dàn diễn viên cùng những phân cảnh gây bàn luận trên mạng xã hội. Trong đó, Thừa Lỗi trở thành tâm điểm với hình tượng thiếu soái quân phiệt lạnh lùng, quyền lực.

Theo HK01 ngày 16/10, phân cảnh Ngu Sưởng Hiên đánh mạt chược nhanh chóng lan truyền trên TikTok, Douyin và Weibo. Hình ảnh nhân vật ngậm thuốc, ung dung đánh bài cùng ánh mắt sắc lạnh khiến nhiều khán giả chú ý. Trước đó, cảnh tắm của nhân vật cũng gây bàn luận, giúp Thừa Lỗi được người hâm mộ gọi vui là “ông hoàng cảnh tắm”.

Đóng cặp với Thừa Lỗi là Từ Nhược Hàm trong vai Diệp Bình Quân, một nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng thông minh và cứng cỏi. Nữ diễn viên ghi điểm với gương mặt thanh tú, vẻ đẹp thanh thuần cùng tạo hình đậm chất Dân quốc.

Trong phim, Diệp Bình Quân vô tình bị cuốn vào vụ ám sát liên quan đến Ngu Sưởng Hiên. Từ sự nghi ngờ ban đầu, hai nhân vật dần bước vào mối quan hệ phức tạp, vừa lợi dụng nhau vừa nảy sinh tình cảm. Những cảnh tương tác gần gũi, đặc biệt là phân đoạn hôn trong xe và tình huống cắn ngón tay, cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Bên cạnh sức hút từ cặp đôi chính, Ngọc Điệm Thu ghi nhận những tín hiệu khả quan về thành tích phát sóng. Ngày 14/10, phim đạt rating truyền hình 0,4233%, thị phần 2,59%, tạm dẫn đầu nhóm đài vệ tinh tại thời điểm được báo cáo. Lượt xem trên nền tảng Mango TV cũng vượt 16 triệu.

Tuy nhiên, tác phẩm vẫn vấp phải những ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng tình tiết thẩm vấn bằng thủy hình rồi phát triển tình cảm giữa hai nhân vật thiếu thuyết phục. Diễn xuất của Thừa Lỗi cũng gây tranh luận khi một số biểu cảm bị nhận xét là cường điệu.

Với lợi thế về ngoại hình, tạo hình và những phân cảnh dễ tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, Ngọc Điệm Thu đang có màn khởi đầu đáng chú ý. Dù vậy, khả năng duy trì sức hút của bộ phim vẫn phụ thuộc vào diễn biến câu chuyện và phản hồi của khán giả trong những tập tiếp theo.