Chênh lệch tiền thù lao giữa Bạch Lộc và Thừa Lỗi trong 'Mạc Ly' gây bàn tán

Sao quốc tế 23/06/2026 06:30

Bộ phim truyền hình Hoa ngữ “Mạc Ly” do Bạch Lộc và Thừa Lỗi đóng chính gần đây gây chú ý. Sau khi phát sóng, bộ phim đã đứng đầu về độ phổ biến và sức hút ở nhiều bảng xếp hạng. Mức cát-xê của dàn diễn viên cũng được hé lộ.

Bộ phim truyền hình Hoa ngữ Mạc Ly do Bạch Lộc và Thừa Lỗi đóng chính đang thu hút sự chú ý lớn sau khi lên sóng. Tác phẩm nhanh chóng dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng về độ phổ biến và mức độ thảo luận trên mạng xã hội, đồng thời những thông tin liên quan đến cát-xê dàn diễn viên cũng trở thành chủ đề bàn tán.

Theo truyền thông Trung Quốc, Bạch Lộc được cho là nhận khoảng 20 triệu NDT cho vai nữ chính Diệp Ly, con số cao gấp hơn 2,5 lần so với mức thù lao 8 triệu NDT của Thừa Lỗi. Sự chênh lệch này lập tức tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Chênh lệch tiền thù lao giữa Bạch Lộc và Thừa Lỗi trong 'Mạc Ly' gây bàn tán - Ảnh 1

Một bộ phận khán giả cho rằng mức cát-xê của Bạch Lộc là hợp lý nếu xét đến sức hút thương mại của cô trong những dự án gần đây như Đường cung kỳ án hay Lâm giang tiên. Những tác phẩm này đều giúp nền tảng phát sóng thu về lượng quảng cáo đáng kể, cho thấy khả năng “gánh phim” của nữ diễn viên.

Trong khi đó, Thừa Lỗi dù không thuộc nhóm sao có thù lao cao nhất nhưng lại được đánh giá tích cực về diễn xuất và khả năng phù hợp với nhiều thể loại vai, nhờ vậy vẫn duy trì được lượng lời mời ổn định từ các dự án truyền hình.

Bên cạnh hai diễn viên chính, sự xuất hiện của Đổng Khiết trong vai Thái hậu phản diện Quách Phần cũng tạo điểm nhấn đáng chú ý. Những màn đối đầu giữa bà và Bạch Lộc được đánh giá cao về diễn xuất, với mức cát-xê được tiết lộ khoảng 5 triệu NDT.

Chênh lệch tiền thù lao giữa Bạch Lộc và Thừa Lỗi trong 'Mạc Ly' gây bàn tán - Ảnh 2

Ngoài ra, diễn viên trẻ Lâm Mộc Nhiên cũng gây chú ý khi đảm nhận vai sát thủ có mối tình đơn phương với nhân vật của Bạch Lộc. Dù cát-xê chỉ khoảng 500.000 NDT, thấp hơn nhiều so với dàn diễn viên chính, anh vẫn được đánh giá là gương mặt tiềm năng nhờ kinh nghiệm diễn xuất từ nhỏ và nền tảng 19 năm làm nghề.

Ở tuổi 20, Lâm Mộc Nhiên được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp, khi cơ hội xuất hiện trong các dự án lớn được xem là yếu tố quan trọng hơn cát-xê ở giai đoạn hiện tại.

Mạc Ly vì vậy không chỉ thu hút bởi nội dung mà còn trở thành tâm điểm bàn luận xoay quanh giá trị thương mại và vị thế của dàn diễn viên tham gia.

Bạch Lộc dẫn đầu, tạo khoảng cách với Trần Đô Linh trên bảng xếp hạng Douban

Bạch Lộc dẫn đầu, tạo khoảng cách với Trần Đô Linh trên bảng xếp hạng Douban

Cuộc cạnh tranh giữa hai bộ phim cổ trang "Mạc Ly" và "Kiều Sở" đang trở thành tâm điểm chú ý của khán giả Hoa ngữ khi cùng ra mắt trong tháng 6. Theo bảng xếp hạng mới nhất trên Douban, "Mạc Ly" do Bạch Lộc đảm nhận vai chính đang giữ vị trí thứ 3, trong khi "Kiều Sở" của Trần Đô Linh đứng ở vị trí thứ 8.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc dẫn đầu, tạo khoảng cách với Trần Đô Linh trên bảng xếp hạng Douban

Bạch Lộc dẫn đầu, tạo khoảng cách với Trần Đô Linh trên bảng xếp hạng Douban

Bí quyết giúp Bạch Lộc tỏa sáng trong 'Mạc Ly' được bạn diễn tiết lộ

Bí quyết giúp Bạch Lộc tỏa sáng trong 'Mạc Ly' được bạn diễn tiết lộ

Đổng Khiết tỏa sáng trong 'Mạc Ly', thu hút sự chú ý không kém Bạch Lộc

Đổng Khiết tỏa sáng trong 'Mạc Ly', thu hút sự chú ý không kém Bạch Lộc

Tranh cãi xoay quanh danh hiệu và học vấn của Bạch Lộc

Tranh cãi xoay quanh danh hiệu và học vấn của Bạch Lộc

Cảnh phim khiến Bạch Lộc và Thừa Lỗi ám ảnh nhất ở 'Mạc Ly'

Cảnh phim khiến Bạch Lộc và Thừa Lỗi ám ảnh nhất ở 'Mạc Ly'

Sức nóng của Bạch Lộc trong 'Mạc Ly' không hề giảm dù liên tiếp vướng tin đồn

Sức nóng của Bạch Lộc trong 'Mạc Ly' không hề giảm dù liên tiếp vướng tin đồn

TIN MỚI NHẤT

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 31 phút trước
Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Video 1 giờ 8 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 2 giờ 7 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 3 giờ 8 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?