Theo truyền thông Trung Quốc, Bạch Lộc được cho là nhận khoảng 20 triệu NDT cho vai nữ chính Diệp Ly, con số cao gấp hơn 2,5 lần so với mức thù lao 8 triệu NDT của Thừa Lỗi. Sự chênh lệch này lập tức tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Bộ phim truyền hình Hoa ngữ Mạc Ly do Bạch Lộc và Thừa Lỗi đóng chính đang thu hút sự chú ý lớn sau khi lên sóng. Tác phẩm nhanh chóng dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng về độ phổ biến và mức độ thảo luận trên mạng xã hội, đồng thời những thông tin liên quan đến cát-xê dàn diễn viên cũng trở thành chủ đề bàn tán.

Một bộ phận khán giả cho rằng mức cát-xê của Bạch Lộc là hợp lý nếu xét đến sức hút thương mại của cô trong những dự án gần đây như Đường cung kỳ án hay Lâm giang tiên. Những tác phẩm này đều giúp nền tảng phát sóng thu về lượng quảng cáo đáng kể, cho thấy khả năng “gánh phim” của nữ diễn viên.

Trong khi đó, Thừa Lỗi dù không thuộc nhóm sao có thù lao cao nhất nhưng lại được đánh giá tích cực về diễn xuất và khả năng phù hợp với nhiều thể loại vai, nhờ vậy vẫn duy trì được lượng lời mời ổn định từ các dự án truyền hình.

Bên cạnh hai diễn viên chính, sự xuất hiện của Đổng Khiết trong vai Thái hậu phản diện Quách Phần cũng tạo điểm nhấn đáng chú ý. Những màn đối đầu giữa bà và Bạch Lộc được đánh giá cao về diễn xuất, với mức cát-xê được tiết lộ khoảng 5 triệu NDT.

Ngoài ra, diễn viên trẻ Lâm Mộc Nhiên cũng gây chú ý khi đảm nhận vai sát thủ có mối tình đơn phương với nhân vật của Bạch Lộc. Dù cát-xê chỉ khoảng 500.000 NDT, thấp hơn nhiều so với dàn diễn viên chính, anh vẫn được đánh giá là gương mặt tiềm năng nhờ kinh nghiệm diễn xuất từ nhỏ và nền tảng 19 năm làm nghề.

Ở tuổi 20, Lâm Mộc Nhiên được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp, khi cơ hội xuất hiện trong các dự án lớn được xem là yếu tố quan trọng hơn cát-xê ở giai đoạn hiện tại.

Mạc Ly vì vậy không chỉ thu hút bởi nội dung mà còn trở thành tâm điểm bàn luận xoay quanh giá trị thương mại và vị thế của dàn diễn viên tham gia.