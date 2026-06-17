Sức nóng của Bạch Lộc trong 'Mạc Ly' không hề giảm dù liên tiếp vướng tin đồn

Sao quốc tế 17/06/2026 16:00

Bất chấp hàng loạt tranh luận trên mạng xã hội, sức ảnh hưởng của Bạch Lộc vẫn được thể hiện rõ qua mức độ quan tâm của công chúng.

Dù đang trở thành tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội, Bạch Lộc vẫn cho thấy sức hút mạnh mẽ thông qua thành công của bộ phim cổ trang "Mạc Ly". Đặc biệt, nhân vật Diệp Ly do nữ diễn viên đảm nhận liên tục ghi nhận những thành tích nổi bật trên các bảng xếp hạng.

Theo số liệu từ truyền thông Trung Quốc, Diệp Ly đã trở thành nhân vật nữ đầu tiên trong năm 2026 vượt mốc 300 triệu điểm nhiệt trên Tencent Video trong thời gian ngắn nhất. Thành tích này giúp vai diễn của Bạch Lộc trở thành một trong những nhân vật được quan tâm nhất trên màn ảnh Hoa ngữ hiện nay.

Sức nóng của Bạch Lộc trong 'Mạc Ly' không hề giảm dù liên tiếp vướng tin đồn - Ảnh 1

Không chỉ vậy, ở bảng xếp hạng chỉ số nhân vật, Diệp Ly đạt 8,98 điểm và giữ vị trí dẫn đầu, vượt qua nhiều nhân vật nổi bật khác đang gây chú ý. Trong khi đó, "Mạc Ly" cũng đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số phim chiếu mạng với 84,62 điểm, bỏ xa nhiều tác phẩm phát sóng cùng thời điểm.

Nhiều khán giả cho rằng thành công của bộ phim đến từ kịch bản có tiết tấu nhanh, nội dung hấp dẫn cùng màn thể hiện thuyết phục của Bạch Lộc trong vai nữ chính. Sự đồng cảm mà Diệp Ly tạo ra với người xem được xem là yếu tố quan trọng giúp bộ phim duy trì sức nóng.

Đáng chú ý, những thành tích này xuất hiện trong bối cảnh Bạch Lộc liên tiếp vướng nhiều tin đồn trên mạng xã hội. Trước làn sóng thông tin tiêu cực, ngày 12.6, phía nữ diễn viên đã thông qua văn phòng luật sư để khởi động các thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Sức nóng của Bạch Lộc trong 'Mạc Ly' không hề giảm dù liên tiếp vướng tin đồn - Ảnh 2

Phòng làm việc của Bạch Lộc cũng bác bỏ hàng loạt thông tin bị cho là bịa đặt liên quan đến đời tư và sự nghiệp của cô, đồng thời khẳng định sẽ xử lý theo pháp luật đối với các hành vi phát tán thông tin sai sự thật.

Trong khi những tranh cãi vẫn tiếp diễn, phản ứng tích cực từ khán giả dành cho "Mạc Ly" cho thấy sức hút của Bạch Lộc hiện chưa bị ảnh hưởng đáng kể. Ngược lại, độ quan tâm dành cho nhân vật Diệp Ly vẫn tiếp tục gia tăng, góp phần củng cố vị thế của nữ diễn viên trên màn ảnh Hoa ngữ.

Cảnh phim khiến Bạch Lộc và Thừa Lỗi ám ảnh nhất ở 'Mạc Ly'

Cảnh phim khiến Bạch Lộc và Thừa Lỗi ám ảnh nhất ở 'Mạc Ly'

Không chỉ tiết lộ những phân cảnh khiến Bạch Lộc và Thừa Lỗi nhớ mãi, cặp diễn viên còn hé lộ nhiều câu chuyện hậu trường đáng chú ý xoay quanh nhân vật Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Cảnh phim khiến Bạch Lộc và Thừa Lỗi ám ảnh nhất ở 'Mạc Ly'

Cảnh phim khiến Bạch Lộc và Thừa Lỗi ám ảnh nhất ở 'Mạc Ly'

Kỳ vọng lớn nhưng 'Mạc Ly' vẫn chưa giúp Bạch Lộc trở lại đỉnh cao?

Kỳ vọng lớn nhưng 'Mạc Ly' vẫn chưa giúp Bạch Lộc trở lại đỉnh cao?

Bạch Lộc phản ứng ra sao trước tin đồn tình cảm với cựu chủ tịch tập đoàn?

Bạch Lộc phản ứng ra sao trước tin đồn tình cảm với cựu chủ tịch tập đoàn?

Phim mới của Bạch Lộc tạo cơn sốt, liên tiếp xô đổ các cột mốc trên nền tảng phát hành

Phim mới của Bạch Lộc tạo cơn sốt, liên tiếp xô đổ các cột mốc trên nền tảng phát hành

Bạch Lộc bị tố can thiệp đoàn phim Mạc Ly, thực hư ra sao?

Bạch Lộc bị tố can thiệp đoàn phim Mạc Ly, thực hư ra sao?

Những hành động trong Keep Running cho thấy dàn cast và Bạch Lộc không hề mâu thuẫn

Những hành động trong Keep Running cho thấy dàn cast và Bạch Lộc không hề mâu thuẫn

TIN MỚI NHẤT

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 4 phút trước
Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Video 2 giờ 4 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?