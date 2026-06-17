Sức nóng của Bạch Lộc trong 'Mạc Ly' không hề giảm dù liên tiếp vướng tin đồn

Sao quốc tế 17/06/2026 16:00

Bất chấp hàng loạt tranh luận trên mạng xã hội, sức ảnh hưởng của Bạch Lộc vẫn được thể hiện rõ qua mức độ quan tâm của công chúng.

Dù đang trở thành tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội, Bạch Lộc vẫn cho thấy sức hút mạnh mẽ thông qua thành công của bộ phim cổ trang "Mạc Ly". Đặc biệt, nhân vật Diệp Ly do nữ diễn viên đảm nhận liên tục ghi nhận những thành tích nổi bật trên các bảng xếp hạng.

Theo số liệu từ truyền thông Trung Quốc, Diệp Ly đã trở thành nhân vật nữ đầu tiên trong năm 2026 vượt mốc 300 triệu điểm nhiệt trên Tencent Video trong thời gian ngắn nhất. Thành tích này giúp vai diễn của Bạch Lộc trở thành một trong những nhân vật được quan tâm nhất trên màn ảnh Hoa ngữ hiện nay.

Sức nóng của Bạch Lộc trong 'Mạc Ly' không hề giảm dù liên tiếp vướng tin đồn - Ảnh 1

Không chỉ vậy, ở bảng xếp hạng chỉ số nhân vật, Diệp Ly đạt 8,98 điểm và giữ vị trí dẫn đầu, vượt qua nhiều nhân vật nổi bật khác đang gây chú ý. Trong khi đó, "Mạc Ly" cũng đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số phim chiếu mạng với 84,62 điểm, bỏ xa nhiều tác phẩm phát sóng cùng thời điểm.

Nhiều khán giả cho rằng thành công của bộ phim đến từ kịch bản có tiết tấu nhanh, nội dung hấp dẫn cùng màn thể hiện thuyết phục của Bạch Lộc trong vai nữ chính. Sự đồng cảm mà Diệp Ly tạo ra với người xem được xem là yếu tố quan trọng giúp bộ phim duy trì sức nóng.

Đáng chú ý, những thành tích này xuất hiện trong bối cảnh Bạch Lộc liên tiếp vướng nhiều tin đồn trên mạng xã hội. Trước làn sóng thông tin tiêu cực, ngày 12.6, phía nữ diễn viên đã thông qua văn phòng luật sư để khởi động các thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Sức nóng của Bạch Lộc trong 'Mạc Ly' không hề giảm dù liên tiếp vướng tin đồn - Ảnh 2

Phòng làm việc của Bạch Lộc cũng bác bỏ hàng loạt thông tin bị cho là bịa đặt liên quan đến đời tư và sự nghiệp của cô, đồng thời khẳng định sẽ xử lý theo pháp luật đối với các hành vi phát tán thông tin sai sự thật.

Trong khi những tranh cãi vẫn tiếp diễn, phản ứng tích cực từ khán giả dành cho "Mạc Ly" cho thấy sức hút của Bạch Lộc hiện chưa bị ảnh hưởng đáng kể. Ngược lại, độ quan tâm dành cho nhân vật Diệp Ly vẫn tiếp tục gia tăng, góp phần củng cố vị thế của nữ diễn viên trên màn ảnh Hoa ngữ.

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