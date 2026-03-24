Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm nhận được lời khen trong 'Ngọc Điệm Thu'

Cả hai được đánh giá là có gương mặt đo ni đóng giày cho dòng phim thời kỳ dân quốc. Trong khi Thừa Lỗi toát lên vẻ quyền quý, nguy hiểm của một thiếu gia nhà giàu, thì Từ Nhược Hàm lại gây ấn tượng với nét thanh thuần nhưng kiên cường của một cô gái nghèo vượt khó.

Ngay khi những hình ảnh hậu trường và poster đóng máy được tung ra, cộng đồng mạng đã dành nhiều phản hồi tích cực cho Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm.

Chuyện phim bắt đầu khi Diệp Bình Quân (Từ Nhược Hàm) là một nữ sinh có gia cảnh khốn khó, vì gánh nặng thuốc men cho mẹ mà chấp nhận làm việc tại Hội quán Tương Tây. Định mệnh nghiệt ngã khiến cô bị kéo vào một âm mưu sát hại nhắm đến Ngu Sưởng Hiên . Từ một nhân viên bình thường, Bình Quân bỗng chốc trở thành kẻ tình nghi số một, đối mặt với án tử treo lơ lửng trên đầu.

Để minh oan cho chính mình, Bình Quân buộc phải bước vào một cuộc cá cược sinh tử với Ngũ thiếu gia nhà họ Ngu. Trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, cô phải tìm ra hung thủ thực sự nếu không muốn trả giá bằng mạng sống. Sự giằng co giữa một bên là "con mồi" đang nỗ lực thoát thân và một bên là "kẻ săn mồi" thâm sâu như Ngu Sưởng Hiên đã tạo nên sức hút khó cưỡng cho cặp đôi Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm.

Ngu Sưởng Hiên không đơn thuần là một nạn nhân của vụ ám sát. Đằng sau sự lạnh lùng và những lời thách thức dành cho Bình Quân, anh ta còn âm thầm thực hiện một kế hoạch cá nhân đầy bí ẩn. Những nút thắt trong mối quan hệ giữa cả hai hứa hẹn sẽ đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi tình cảm và hận thù bắt đầu đan xen khó gỡ.

Dự án truyền hình Ngọc Điệm Thu đã chính thức khép lại hành trình ghi hình đầy nỗ lực vào ngày 23/3/2026. Ngay sau khi đóng máy, phim sẽ bước vào giai đoạn hậu kỳ và kiểm duyệt khắt khe để đảm bảo chất lượng tốt nhất khi ra mắt. Hiện tại, khán giả đang đổ dồn sự chú ý vào các nền tảng trực tuyến để chờ đợi lịch phát sóng chính thức của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm.