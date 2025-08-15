Thừa Lỗi bứt phá nhờ Cẩm nguyệt như ca, tiết lộ tính cách bất ngờ từ bạn diễn nữ

Sau 1 tuần phim lên sóng, tài khoản mạng xã hội của Thừa Lỗi tăng thêm gần 500.000 người theo dõi. Trên Douyin, Tiêu Giác đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng nhân vật phim hot nhất, chỉ sau vai diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba.

“Cẩm nguyệt như ca” do Thừa Lỗi, Châu Dã đóng chính là một trong những phim truyền hình Hoa ngữ đang được chú ý. Đặc biệt, nam chính Tiêu Giác do Thừa Lỗi thủ vai nhận được nhiều đánh giá tích cực của khán giả, mặc dù nội dung phim vẫn còn gây tranh cãi.

Theo báo cáo mới nhất từ Tencent, “Cẩm nguyệt như ca” nằm trong danh sách 5 bộ phim hot nhất năm của nền tảng cho đến thời điểm hiện tại.

Diễn xuất của Thừa Lỗi trong vai Tiêu Giác nhận nhiều lời khen ngợi. Khán giả nhận xét nam diễn viên rất phù hợp với tạo hình cổ trang, đặc biệt khi thể hiện nhân vật tướng quân có khí chất mạnh mẽ, sắc lạnh, uy mãnh. Biểu cảm và ánh mắt đầy lôi cuốn của Thừa Lỗi chính là yếu tố chinh phục người xem.

Nhưng không ít khán giả bất ngờ khi Tiêu Giác mới là vai nam chính phim truyền hình dài tập đầu tiên trong sự nghiệp của Thừa Lỗi.

Bên cạnh đó, trên màn ảnh hay trong các buổi sự kiện, Thừa Lỗi thường gây ấn tượng với vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị, thậm chí có phần dữ dằn. Tuy nhiên, đó chỉ là “vỏ bọc” mà nam diễn viên duy trì - và thường xuyên… thất bại.

Châu Dã hài hước cho biết: “Đừng để bị gương mặt nghiêm của anh ấy đánh lừa. Thừa Lỗi thực chất là một cậu trai vô cùng hài hước, trẻ con. Anh ấy thường bày đủ trò trêu chọc mọi người. Có lần, khi tôi đang ngẩn người hoặc buồn ngủ, anh ấy bất ngờ ló đầu từ một bên dọa tôi, rồi giây sau lại chạy sang bên kia để tiếp tục trêu”.

Những hành động tinh nghịch này, theo Châu Dã, đã khiến bầu không khí trường quay luôn tràn ngập tiếng cười, giúp các diễn viên và ê-kíp bớt áp lực trong quá trình làm việc. “Đại nhân” (vai trong phim Cẩm nguyệt như ca) nghiêm nghị trên màn ảnh, dưới góc nhìn của Châu Dã, lại là một người đồng nghiệp dễ gần, biết tạo niềm vui cho mọi người xung quanh.

Chia sẻ của Châu Dã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi hình ảnh “lạnh lùng” của Thừa Lỗi lại đối lập hoàn toàn với tính cách thật ngoài đời. Không ít người hâm mộ còn đùa rằng, họ muốn được tận mắt chứng kiến “phiên bản trẻ con” của nam diễn viên để xem anh sẽ còn bày ra những trò nghịch ngợm gì khác.