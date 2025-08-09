Phim 'Cẩm nguyệt như ca' vấp phải nhiều tranh cãi dù Thừa Lỗi nỗ lực diễn xuất

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - bộ truyện 'trùng sinh - báo thù' từng gây sốt của tác giả Thiên Sơn Trà Khách, do đạo diễn Trương Gia Tuấn cầm trịch, với sự tham gia của hai diễn viên chính là Châu Dã và Thừa Lỗi.

Bộ phim cổ trang "Cẩm nguyệt như ca" đã phát sóng và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ dàn diễn viên chính đẹp đôi, song cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều về kịch bản và một số chi tiết thiếu logic.

Điểm sáng lớn nhất của phim là ở màn thể hiện của Thừa Lỗi. Dù đã 31 tuổi và không sở hữu chiều cao quá nổi bật, Thừa Lỗi vẫn thể hiện thuyết phục hình tượng thiếu niên tướng quân nhờ thần thái và diễn xuất chắc tay. "Phản ứng hóa học" giữa anh và nữ chính Châu Dã được nhận xét là hiểu ý, đáp ứng tiêu chí hàng đầu của dòng phim ngôn tình.

Nhưng về nội dung, phim "Cẩm nguyệt như ca" bị khán giả đánh giá thấp. Một số tình tiết bị cho là thiếu hợp lý, thậm chí coi thường trí tuệ người xem, như việc nữ chính giả trai nhưng không lộ sơ hở về chiều cao, giọng nói; hay thân phận chỉ là tiểu binh nhưng lại dễ dàng ra vào nơi ở của đô đốc.

Phim 'Cẩm nguyệt như ca' vấp phải nhiều tranh cãi dù Thừa Lỗi nỗ lực diễn xuất - Ảnh 1

Hiệu ứng âm thanh bị nhận xét là “giả trân”, làm giảm trải nghiệm xem phim, nhất là khi so sánh với "Thư quyển nhất mộng" – bộ phim vừa gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ phần âm thanh xuất sắc.

Trong "Cẩm nguyệt như ca", Châu Dã đảm nhận vai nữ chính – một nhân vật vừa mang nét hoạt bát, thông minh vừa ẩn chứa nội tâm sâu sắc. Tuy nhiên, diễn xuất và tạo hình của cô trong những tập đầu lại trở thành tâm điểm tranh cãi của khán giả.

Nguyên nhân trước hết đến từ thiết lập nhân vật không hợp lý. Về diễn xuất, Châu Dã được ghi nhận là đã tiến bộ so với các dự án trước, đặc biệt ở những phân đoạn thể hiện cảm xúc nhẹ nhàng, tương tác tình cảm với nam chính Thừa Lỗi. Tuy vậy, ở các cảnh cần thể hiện sự mạnh mẽ, quyết đoán khi giả trai, cô vẫn chưa tạo được cảm giác “thật” hoàn toàn, khiến một bộ phận khán giả cảm thấy chưa trọn vẹn.

Phim 'Cẩm nguyệt như ca' vấp phải nhiều tranh cãi dù Thừa Lỗi nỗ lực diễn xuất - Ảnh 2

Cẩm nguyệt như ca xoay quanh Hòa Yến (Châu Dã), trưởng nữ của một gia tộc quyền quý. Biến cố xảy ra khi huynh trưởng Hà Như Phi mất tích ngoài chiến trường, buộc Hòa Yến phải từ bỏ thân phận tiểu thư khuê các, cải nam trang và đeo mặt nạ để thế thân anh trai, nhằm giữ vững danh dự và tước vị cho gia tộc.

Từ một thiếu nữ yếu mềm, Hòa Yến dấn thân vào chiến trường khốc liệt, không ngừng rèn luyện và chiến đấu, cuối cùng trở thành nữ tướng tài ba, oai danh chấn động. Tuy nhiên, khi khải hoàn trở về, Hòa Yến lại bị chính gia tộc phản bội, âm mưu đầu độc nhằm bịt đầu mối, vì Hà Như Phi thật sự đã sống sót quay về.

Thoát chết trong gang tấc, Hòa Yến không khuất phục số mệnh. Cô đổi tên, đổi thân phận, trở thành con gái của một viên quan giữ cổng thành. Một lần nữa cô cải trang nam nhi, gia nhập quân doanh tại Dịch Châu, mang trong mình nỗi hận gia tộc và khát khao giành lại công bằng.

Tại Dịch Châu, Hòa Yến tái ngộ Tiêu Giác (Thừa Lỗi), thiếu niên tài danh năm xưa, nay là tướng quân nắm đại quyền. Nhận thấy sự khác thường ở Hòa Yến, Tiêu Giác liên tục thử thách và dò xét. Tuy nhiên, bằng trí tuệ và bản lĩnh, Hòa Yến không chỉ đứng đầu kỳ sát hạch Vệ quân mà còn lập nhiều chiến công, khiến Tiêu Giác dần thay đổi cái nhìn.

Qua những lần kề vai chiến đấu, từ đối đầu căng thẳng, họ dần gỡ bỏ phòng bị, trở thành người đồng hành tin cậy. Trải qua loạt biến cố như vụ án nhà họ Tôn, sự kiện vương nữ Kỷ Dương và trận chiến giữ thành Nhuận Đô, tình cảm giữa họ cũng âm thầm nảy nở giữa khói lửa chiến trường.

Bạch Lộc và Thừa Lỗi gây chú ý với tạo hình trong phim Mạc ly

Bạch Lộc và Thừa Lỗi gây chú ý với tạo hình trong phim Mạc ly

Mới đây, đoàn phim "Mạc ly" đã đăng tải một số poster hé lộ tạo hình của Bạch Lộc, Thừa Lỗi. Ngay lập tức, tạo hình của Bạch Lộc nhận nhiều tranh cãi trái chiều vì không đẹp như kỳ vọng.

