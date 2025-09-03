Lý do khiến phim 'Dữ Tấn Trường An' của Thừa Lỗi và Tống Dật gây thất vọng

Sao quốc tế 03/09/2025 13:08

Ba bộ phim cổ trang Hoa ngữ mới ra mắt gồm “Tử dạ quy”, “Hiến ngư” và “Dữ Tấn Trường An” vừa chính thức mở điểm trên Douban, qua đó phản ánh sự chênh lệch rõ rệt về chất lượng cũng như mức độ đón nhận từ khán giả.

Theo thống kê, lượt xem trung bình của phim chỉ đạt hơn 5 triệu, còn lượt xem ngày duy trì ở mức 15 triệu - con số bị xem là quá thấp và khó có khả năng bứt phá.

Nhiều ý kiến cho rằng, ngay cả mốc 10.000 nhiệt độ trên bảng xếp hạng cũng là thử thách khó nhằn cho ê-kíp. Để cải thiện tình hình, nền tảng phát hành thậm chí đã dùng đến biện pháp gửi thông báo tự động tới người dùng, quảng bá bộ phim với lời mời gọi về mối tình định mệnh của Tống Dật và Thừa Lỗi. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn mờ nhạt.

Lý do khiến phim 'Dữ Tấn Trường An' của Thừa Lỗi và Tống Dật gây thất vọng - Ảnh 1Lý do khiến phim 'Dữ Tấn Trường An' của Thừa Lỗi và Tống Dật gây thất vọng - Ảnh 2

“Dữ Tấn Trường An” do Tống Dật và Thừa Lỗi đóng chính chỉ đạt 4,8 điểm, thấp nhất trong ba phim. Tác phẩm bị chê vì nội dung lê thê, mô-típ cũ kỹ và cách xử lý kịch bản thiếu sáng tạo. Ngoài ra, diễn xuất của nữ chính cũng gây tranh cãi.

Tống Dật bị cho là thiếu khí chất để vào vai nữ tướng quân. Mặc dù bị đánh giá thấp, “Dữ Tấn Trường An” vẫn là tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng bộ phim khá ổn nhưng điểm dưới trung bình là hơi bất ngờ.

Trong khi số khác lại tiếc cho Thừa Lỗi vì ở dự án này anh được khen ngợi rất nhiều về sự nỗ lực cho vai diễn. Tuy nhiên, chỉ một mình nam tài tử không thể cứu nổi dự án này.

Lý do khiến phim 'Dữ Tấn Trường An' của Thừa Lỗi và Tống Dật gây thất vọng - Ảnh 3

Các nhà phê bình nhận định, việc lựa chọn diễn viên ít sức hút khán giả có thể là một trong những nguyên nhân. Nếu như dòng phim “lưu lượng” - nơi các ngôi sao có fan đông đảo góp mặt thường được người hâm mộ nâng đỡ phần nào, thì với một bộ phim cấp S nhưng chọn diễn viên không có lượng fan mạnh, nhà sản xuất buộc phải tự chi để duy trì nhiệt độ.

Vấn đề lớn hơn còn nằm ở cơ chế hợp tác với nền tảng phát hành. Nhiều nhà sản xuất cho biết, họ thường bị rơi vào thế yếu khi ký hợp đồng. Không ít trường hợp nền tảng yêu cầu nhà sản xuất tự ứng trước chi phí sản xuất, còn khoản doanh thu chỉ được chia lại dựa trên hiệu quả phát sóng.

Sánh đôi cùng Tống Dật, Thừa Lỗi chứng minh khả năng diễn xuất trong Dữ Tấn Trường An

Sánh đôi cùng Tống Dật, Thừa Lỗi chứng minh khả năng diễn xuất trong Dữ Tấn Trường An

Sau những tập đầu tiên lên sóng, "Dữ Tấn Trường An" đang nhận những phản hồi tích cực.

Xem thêm
Từ khóa:   Thừa Lỗi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Sánh đôi cùng Tống Dật, Thừa Lỗi chứng minh khả năng diễn xuất trong Dữ Tấn Trường An

Sánh đôi cùng Tống Dật, Thừa Lỗi chứng minh khả năng diễn xuất trong Dữ Tấn Trường An

Thừa Lỗi bứt phá nhờ Cẩm nguyệt như ca, tiết lộ tính cách bất ngờ từ bạn diễn nữ

Thừa Lỗi bứt phá nhờ Cẩm nguyệt như ca, tiết lộ tính cách bất ngờ từ bạn diễn nữ

Phim "Cẩm nguyệt như ca" vấp phải nhiều tranh cãi dù Thừa Lỗi nỗ lực diễn xuất

Phim "Cẩm nguyệt như ca" vấp phải nhiều tranh cãi dù Thừa Lỗi nỗ lực diễn xuất

Bạch Lộc và Thừa Lỗi gây chú ý với tạo hình trong phim Mạc ly

Bạch Lộc và Thừa Lỗi gây chú ý với tạo hình trong phim Mạc ly

Hé lộ hậu trường 'tình bể bình' của Châu Dã và Thừa Lỗi trong phim 'Cẩm Nguyệt Như Ca'

Hé lộ hậu trường 'tình bể bình' của Châu Dã và Thừa Lỗi trong phim 'Cẩm Nguyệt Như Ca'

Vương Sở Nhiên chính thức nên duyên với 'tình mới' Thừa Lỗi khiến khán giả 'đứng ngồi không yên'

Vương Sở Nhiên chính thức nên duyên với 'tình mới' Thừa Lỗi khiến khán giả 'đứng ngồi không yên'

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 5/9 đến 9/9, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, đón cơn mưa tiền tỷ, may mắn chạm đỉnh, mọi điều như ý, tiền tài hanh thông

Từ ngày 5/9 đến 9/9, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, đón cơn mưa tiền tỷ, may mắn chạm đỉnh, mọi điều như ý, tiền tài hanh thông

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Tiết lộ nguyên nhân hai nữ công nhân tử vong tại hồ Hoàng Mai 3, Bắc Ninh

Tiết lộ nguyên nhân hai nữ công nhân tử vong tại hồ Hoàng Mai 3, Bắc Ninh

Đời sống 45 phút trước
TP.HCM: Hai mẹ con tử vong tại chỗ sau va chạm với xe tải

TP.HCM: Hai mẹ con tử vong tại chỗ sau va chạm với xe tải

Đời sống 55 phút trước
Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Đời sống 56 phút trước
Thần Tài ban tài lộc sau ngày 4/9/2025, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Thần Tài ban tài lộc sau ngày 4/9/2025, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
TP.HCM: Tạm giữ người đàn ông gây thương tích cho vợ rồi đưa đi cấp cứu

TP.HCM: Tạm giữ người đàn ông gây thương tích cho vợ rồi đưa đi cấp cứu

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Từ nay đến Tết Trung Thu, 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, Đại Cát Đại Lợi, tha hồ mua nhà tậu xe, kiếm tiền cực dễ, túi luôn rủng rỉnh Tiền Tài

Từ nay đến Tết Trung Thu, 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, Đại Cát Đại Lợi, tha hồ mua nhà tậu xe, kiếm tiền cực dễ, túi luôn rủng rỉnh Tiền Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Thương hiệu nước hoa Saras đồng hành cùng Ngày Gia đình Việt nam 28/6

Thương hiệu nước hoa Saras đồng hành cùng Ngày Gia đình Việt nam 28/6

Làm đẹp 2 giờ 19 phút trước
Sử dụng nước hoa khi chơi Pickleball: Nên hay không?

Sử dụng nước hoa khi chơi Pickleball: Nên hay không?

Làm đẹp 2 giờ 23 phút trước
Lý do khiến phim 'Dữ Tấn Trường An' của Thừa Lỗi và Tống Dật gây thất vọng

Lý do khiến phim 'Dữ Tấn Trường An' của Thừa Lỗi và Tống Dật gây thất vọng

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tài đầy túi, sự nghiệp tiến xa, cuộc đời sang trang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tài đầy túi, sự nghiệp tiến xa, cuộc đời sang trang

Tử vi thứ Năm 4/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Tử vi thứ Năm 4/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thư Kỳ tiết lộ lý do trở thành đạo diễn với phim đầu tay 'Girl'

Thư Kỳ tiết lộ lý do trở thành đạo diễn với phim đầu tay 'Girl'

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chuẩn bị tái hợp trong một dự án phim mới?

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chuẩn bị tái hợp trong một dự án phim mới?

Trương Bá Chi nhận về nhiều lời khen vì hành động tinh tế này

Trương Bá Chi nhận về nhiều lời khen vì hành động tinh tế này

'Tiểu Yến Tử' Triệu Vy sa cơ thất thế, khốn khổ cùng đường, nợ nần chồng chất

'Tiểu Yến Tử' Triệu Vy sa cơ thất thế, khốn khổ cùng đường, nợ nần chồng chất

Chương Tử Di lần đầu trải qua các biến cố, cảm thấy được tái sinh khi làm điều này

Chương Tử Di lần đầu trải qua các biến cố, cảm thấy được tái sinh khi làm điều này

Mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu Cách Cách 2' sống tủi nhục uất ức khi lấy chồng đại gia

Mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu Cách Cách 2' sống tủi nhục uất ức khi lấy chồng đại gia