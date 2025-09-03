Lý do khiến phim 'Dữ Tấn Trường An' của Thừa Lỗi và Tống Dật gây thất vọng

Nhiều ý kiến cho rằng, ngay cả mốc 10.000 nhiệt độ trên bảng xếp hạng cũng là thử thách khó nhằn cho ê-kíp. Để cải thiện tình hình, nền tảng phát hành thậm chí đã dùng đến biện pháp gửi thông báo tự động tới người dùng, quảng bá bộ phim với lời mời gọi về mối tình định mệnh của Tống Dật và Thừa Lỗi. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn mờ nhạt.

Theo thống kê, lượt xem trung bình của phim chỉ đạt hơn 5 triệu, còn lượt xem ngày duy trì ở mức 15 triệu - con số bị xem là quá thấp và khó có khả năng bứt phá.

“Dữ Tấn Trường An” do Tống Dật và Thừa Lỗi đóng chính chỉ đạt 4,8 điểm, thấp nhất trong ba phim. Tác phẩm bị chê vì nội dung lê thê, mô-típ cũ kỹ và cách xử lý kịch bản thiếu sáng tạo. Ngoài ra, diễn xuất của nữ chính cũng gây tranh cãi.

Tống Dật bị cho là thiếu khí chất để vào vai nữ tướng quân. Mặc dù bị đánh giá thấp, “Dữ Tấn Trường An” vẫn là tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng bộ phim khá ổn nhưng điểm dưới trung bình là hơi bất ngờ.

Trong khi số khác lại tiếc cho Thừa Lỗi vì ở dự án này anh được khen ngợi rất nhiều về sự nỗ lực cho vai diễn. Tuy nhiên, chỉ một mình nam tài tử không thể cứu nổi dự án này.

Các nhà phê bình nhận định, việc lựa chọn diễn viên ít sức hút khán giả có thể là một trong những nguyên nhân. Nếu như dòng phim “lưu lượng” - nơi các ngôi sao có fan đông đảo góp mặt thường được người hâm mộ nâng đỡ phần nào, thì với một bộ phim cấp S nhưng chọn diễn viên không có lượng fan mạnh, nhà sản xuất buộc phải tự chi để duy trì nhiệt độ.

Vấn đề lớn hơn còn nằm ở cơ chế hợp tác với nền tảng phát hành. Nhiều nhà sản xuất cho biết, họ thường bị rơi vào thế yếu khi ký hợp đồng. Không ít trường hợp nền tảng yêu cầu nhà sản xuất tự ứng trước chi phí sản xuất, còn khoản doanh thu chỉ được chia lại dựa trên hiệu quả phát sóng.