Sánh đôi cùng Tống Dật, Thừa Lỗi chứng minh khả năng diễn xuất trong Dữ Tấn Trường An

Sau những tập đầu tiên lên sóng, 'Dữ Tấn Trường An' đang nhận những phản hồi tích cực.

Tác phẩm "Dữ Tấn Trường An" nổi bật với dàn diễn viên nam được đánh giá cao về ngoại hình lẫn diễn xuất. Diễn viên Thừa Lỗi (vai Ngạo Đăng) thể hiện sự tiến bộ rõ rệt trong vai diễn lần này, trong khi Tất Văn Quân được khen ngợi là lựa chọn phù hợp cho nhân vật Tô Mục Dương – Thái tử nước Tấn, mang đến hình ảnh vừa uy nghiêm vừa giàu nội tâm.

Nội dung phim xoay quanh nữ tướng Lê Sương (Tống Dật) của nhà Thái Tấn. Trong một lần ra trận, cô tình cờ cứu một người đàn ông mất trí nhớ và đặt tên là Tấn An. Từ đó, Tấn An luôn ở bên bảo vệ, dần trở thành chỗ dựa tinh thần và tình cảm của Lê Sương. Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi Tấn An dần nhớ lại thân phận thật: Chàng vốn là vương gia của nước địch. Hai người từng hẹn ước bên nhau trọn đời nay buộc phải đối diện nhau trên chiến trường.

Sánh đôi cùng Tống Dật, Thừa Lỗi chứng minh khả năng diễn xuất trong Dữ Tấn Trường An - Ảnh 1

Mạch phim khai thác căng thẳng giữa tình yêu và trách nhiệm quốc gia, đặt nhân vật vào lựa chọn khó khăn giữa chữ tình và chữ nghĩa. Song, thay vì sa đà vào hận thù, cả hai quyết tâm đi tìm con đường hóa giải chiến tranh, giữ vững niềm tin vào lẽ phải và công bằng. Đây cũng là điểm nhấn nhân văn mà "Dữ Tấn Trường An" muốn truyền tải.

Bên cạnh nội dung kịch tính, phim còn được chú ý nhờ bối cảnh chỉn chu, trang phục đẹp mắt và các phân cảnh giao tranh được đầu tư công phu. Với sự góp mặt của dàn diễn viên giàu tiềm năng, Dữ Tấn Trường An đang được kỳ vọng tạo sức hút trên màn ảnh nhỏ thời gian tới.

Sánh đôi cùng Tống Dật, Thừa Lỗi chứng minh khả năng diễn xuất trong Dữ Tấn Trường An - Ảnh 2

Nếu trong Cẩm Nguyệt Như Ca, Thừa Lỗi thể hiện Phong Vân tướng quân Tiêu Giác thanh lãnh, sắc sảo, đi từ kẻ cẩn thận che giấu tâm tư để rồi học cách mở lòng với nữ chính Hòa Yến, thì nhân vật anh thủ vai trong phim Dữ Tấn Trường An lại có tâm lý phức tạp hơn thế nhiều.

Nhân vật nam chính Đoàn Ngạo Đăng của Dữ Tấn Trường An có nhiều gương mặt, đòi hỏi Thừa Lỗi phải diễn xuất linh hoạt hơn hẳn nam chính Tiêu Giác của Cẩm Nguyệt Như Ca. Bên cạnh đó, mặc dù cả hai đều mang thân phận tướng quân, nhưng nam diễn viên vẫn có cách diễn giải nhân vật khác biệt.

Sánh đôi cùng Tống Dật, Thừa Lỗi chứng minh khả năng diễn xuất trong Dữ Tấn Trường An - Ảnh 3

Tiêu Giác dửng dưng với quyền lực, chỉ muốn làm điều mình thích, dù sắc sảo nhưng dịu dàng dung túng bạn bè và cộng sự. Còn Đoàn Ngạo Đăng với tư cách là một Vương gia có cái máu lạnh của kẻ ngồi ở ngôi vị “dưới một người trên vạn người”, ở những phân cảnh xuất hiện chớp nhoáng đầu Dữ Tấn Trường An thậm chí không có lấy nổi một tia ấm áp.

Với cách hóa thân vào nhân vật đa chiều, Thừa Lỗi cho thấy bản thân còn biên độ và tiềm năng để phát triển, cho thấy dù các bộ phim lên sóng liên tiếp cũng không là trở ngại.

Thừa Lỗi bứt phá nhờ Cẩm nguyệt như ca, tiết lộ tính cách bất ngờ từ bạn diễn nữ

Thừa Lỗi bứt phá nhờ Cẩm nguyệt như ca, tiết lộ tính cách bất ngờ từ bạn diễn nữ

“Cẩm nguyệt như ca” do Thừa Lỗi, Châu Dã đóng chính là một trong những phim truyền hình Hoa ngữ đang được chú ý. Đặc biệt, nam chính Tiêu Giác do Thừa Lỗi thủ vai nhận được nhiều đánh giá tích cực của khán giả, mặc dù nội dung phim vẫn còn gây tranh cãi.

