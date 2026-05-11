Lần đầu vung tay đánh vợ vì 500 nghìn cô ấy tiếc rẻ với bố đẻ, sự thật sau đó khiến cả nhà lặng người

Tâm sự 11/05/2026 20:18

Sau nhiều năm sương gió, ông đã không còn khoẻ mạnh như xưa. Bây giờ có tuổi, biết mình đã làm con gái tổn thương quá lâu nên bố quay về để chuộc tội. Bản thân tôi thấy ông đã già, cuộc sống cũng không sung sướng gì nên rất thương.

Người ta cưới vợ thì sợ chuyện mẹ chồng nàng dâu, còn gia đình tôi lại có một vấn đề nan giải khác, đó là mối quan hệ giữa vợ tôi và bố đẻ của cô ấy.

Vợ tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Năm lên 4 tuổi thì bố bỏ đi. Vì quá sốc, mẹ vợ tôi đã quyên sinh, để lại đứa con duy nhất cho ông bà chăm sóc. Mồ côi mẹ, vợ tôi vất vả hơn các bạn đồng trang lứa. Cô ấy không được học hành đàng hoàng, học xong lớp 9 đã phải ra xã hội bươn chải. Đưỡ vài năm thì ông bà nội ngoại lần lượt qua đời, vợ tôi bơ vơ chẳng còn nơi nào dựa dẫm. 

Tôi đến với vợ và rất đồng cảm với những gì cô ấy đã trải qua. Ngày kết hôn, tôi dặn lòng sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Nhưng cuộc sống của chúng tôi lại có sự đảo lộn vào 3 năm trước, khi bố vợ tôi trở về.

Sau nhiều năm sương gió, ông đã không còn khoẻ mạnh như xưa. Bây giờ có tuổi, biết mình đã làm con gái tổn thương quá lâu nên bố quay về để chuộc tội. Bản thân tôi thấy ông đã già, cuộc sống cũng không sung sướng gì nên rất thương.

Lần đầu vung tay đánh vợ vì 500 nghìn cô ấy tiếc rẻ với bố đẻ, sự thật sau đó khiến cả nhà lặng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có điều vợ tôi lại hận bố vô cùng. Cô ấy không chấp nhận ông, thậm chí còn chưa bao giờ cho ông bế con của chúng tôi. Những lần như vậy, tôi thấy khó xử lắm. Chuyện quá khứ đã qua rồi, vợ tôi cứ chấp nhất. Hôm qua tôi đi làm về, thấy bố vợ mang ít đồ quê lên, vợ tôi vẫn dửng dưng không mang vào cất, tôi vội bỏ vào tủ lạnh rồi cảm ơn bố.

Hai bố con ngồi nói chuyện một lúc thì ông phải về. Tôi khi ấy đang bận nên chỉ kịp đưa 500 nghìn cho ông đi đường. Vợ tôi nhìn thấy, cô ấy liền bĩu môi trách móc. Khi bố đã về, cô ấy vẫn không chịu dừng, còn nói: "Có phải anh là đàn ông nên mới thông cảm được cho ông ta không? Hay anh cũng định sống như thế".

Đến nước ấy, tôi không còn đủ bình tĩnh nên đã vung tay tát vợ một cái. Nghĩ mà buồn các bạn ạ, tôi chỉ muốn vợ có thể buồn bỏ và sống vì hiện tại, nhưng cô ấy không chịu thay đổi. Tiếp theo tôi nên làm gì để mối quan hệ của bố con họ khá hơn đây?

Đang ở nhà nghỉ thì vợ gọi điện kiểm tra, tôi vừa rón rén ra ngoài nghe máy thì "hóa đá" thấy món đồ này nhét dưới chân cửa

Đang ở nhà nghỉ thì vợ gọi điện kiểm tra, tôi vừa rón rén ra ngoài nghe máy thì "hóa đá" thấy món đồ này nhét dưới chân cửa

Trước đây mỗi lần ra ngoài, cô ấy lại quần là áo lượt, ăn mặc sang chảnh. Còn bây giờ, tóc tai rối bù, quần áo thì nhăn nhúm. Tôi là chồng, không thể tránh khỏi việc chán chường.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai "ngã ngửa" khi biết mình mới chính là kẻ đang "cắm sừng" lên đầu người khác

Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai "ngã ngửa" khi biết mình mới chính là kẻ đang "cắm sừng" lên đầu người khác

Tâm sự 21 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, ngày đầu đi làm tôi "hóa đá" khi nhận ra sếp tổng chính là người mình từng đắc tội

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, ngày đầu đi làm tôi "hóa đá" khi nhận ra sếp tổng chính là người mình từng đắc tội

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Bị mỉa mai "con không giống bố", vợ trẻ lẳng lặng làm một việc khiến cả nhà chồng "hóa đá", mẹ chồng không dám nói nửa lờ

Bị mỉa mai "con không giống bố", vợ trẻ lẳng lặng làm một việc khiến cả nhà chồng "hóa đá", mẹ chồng không dám nói nửa lờ

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Vợ nhẫn tâm bỏ đi khi con còn đỏ hỏn, chồng ôm hận thề không nhìn mặt cho đến khi cầm tờ giấy khám bệnh trên bàn

Vợ nhẫn tâm bỏ đi khi con còn đỏ hỏn, chồng ôm hận thề không nhìn mặt cho đến khi cầm tờ giấy khám bệnh trên bàn

Tâm sự 51 phút trước
Kiệt sức chạy chữa hiếm muộn suốt 8 năm, chồng "ngã quỵ" khi vô tình mở ngăn bàn phòng ngủ và thấy bí mật vợ giấu kín

Kiệt sức chạy chữa hiếm muộn suốt 8 năm, chồng "ngã quỵ" khi vô tình mở ngăn bàn phòng ngủ và thấy bí mật vợ giấu kín

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Vợ vừa đi công tác, chồng đã "hí hửng" rước bồ về nhà, ai ngờ bí mật tày trời bị vạch trần

Vợ vừa đi công tác, chồng đã "hí hửng" rước bồ về nhà, ai ngờ bí mật tày trời bị vạch trần

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Thoát ế ngoạn mục tuổi 28 sau chuyến đi chùa cầu duyên: Gặp ngay "chồng quốc dân" cao 1m8, 6 múi và đám cưới chớp nhoáng

Thoát ế ngoạn mục tuổi 28 sau chuyến đi chùa cầu duyên: Gặp ngay "chồng quốc dân" cao 1m8, 6 múi và đám cưới chớp nhoáng

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 12/5/2026, 3 con giáp ồ ạt đón nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 12/5/2026, 3 con giáp ồ ạt đón nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đang tận hưởng tình yêu màu hồng bên chàng "soái ca" vạn người mê, tôi ngã quỵ khi phát hiện quá khứ của người yêu mình

Đang tận hưởng tình yêu màu hồng bên chàng "soái ca" vạn người mê, tôi ngã quỵ khi phát hiện quá khứ của người yêu mình

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Gửi ảnh que thử thai 2 vạch cho bạn trai, tôi "rụng rời" khi anh không nói một lời, lập tức phi xe đến chở thẳng tôi vào bệnh viện

Gửi ảnh que thử thai 2 vạch cho bạn trai, tôi "rụng rời" khi anh không nói một lời, lập tức phi xe đến chở thẳng tôi vào bệnh viện

Tâm sự Eva 1 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả đang lưu hành trên thị trường

NÓNG: Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả đang lưu hành trên thị trường

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

Tử vi thứ Ba 12/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi thứ Ba 12/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai "ngã ngửa" khi biết mình mới chính là kẻ đang "cắm sừng" lên đầu người khác

Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai "ngã ngửa" khi biết mình mới chính là kẻ đang "cắm sừng" lên đầu người khác

Vợ nhẫn tâm bỏ đi khi con còn đỏ hỏn, chồng ôm hận thề không nhìn mặt cho đến khi cầm tờ giấy khám bệnh trên bàn

Vợ nhẫn tâm bỏ đi khi con còn đỏ hỏn, chồng ôm hận thề không nhìn mặt cho đến khi cầm tờ giấy khám bệnh trên bàn

Vợ vừa đi công tác, chồng đã "hí hửng" rước bồ về nhà, ai ngờ bí mật tày trời bị vạch trần

Vợ vừa đi công tác, chồng đã "hí hửng" rước bồ về nhà, ai ngờ bí mật tày trời bị vạch trần

Đang tận hưởng tình yêu màu hồng bên chàng "soái ca" vạn người mê, tôi ngã quỵ khi phát hiện quá khứ của người yêu mình

Đang tận hưởng tình yêu màu hồng bên chàng "soái ca" vạn người mê, tôi ngã quỵ khi phát hiện quá khứ của người yêu mình

Em chồng ly dị rồi dọn về nhà mẹ đẻ, chồng tôi thản nhiên tháo máy lạnh nhường em gái, mặc kệ vợ bầu bì chịu nóng giữa đêm hè

Em chồng ly dị rồi dọn về nhà mẹ đẻ, chồng tôi thản nhiên tháo máy lạnh nhường em gái, mặc kệ vợ bầu bì chịu nóng giữa đêm hè

Đang ở nhà nghỉ thì vợ gọi điện kiểm tra, tôi vừa rón rén ra ngoài nghe máy thì "hóa đá" thấy món đồ này nhét dưới chân cửa

Đang ở nhà nghỉ thì vợ gọi điện kiểm tra, tôi vừa rón rén ra ngoài nghe máy thì "hóa đá" thấy món đồ này nhét dưới chân cửa