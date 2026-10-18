Tử vi tuần mới (19/10 đến 25/10/2026), 3 con giáp HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 18/10/2026 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi trong tuần mới (19/10 đến 25/10/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi tuần mới (19/10 đến 25/10/2026), Công việc thuận lợi nhờ sự nâng đỡ của Tam Hợp cục. Cứ làm việc chăm chỉ trong yên lặng, không cần phô trương, kết quả cuối cùng sẽ khiến bạn vui sướng. Bạn cũng có duyên với kinh doanh trên mạng nên thời gian tới hãy mạnh dạn thử lĩnh vực này, biết đâu có thành tích mới.

Tử vi tuần mới (19/10 đến 25/10/2026), 3<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/-con-giap.topic'> con giáp</a> HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có Thực Thần trợ lực nên tiền bạc của Thìn cũng tăng lên nhanh hơn trong ngày này. Nhiều người nhận được quà từ những người thân thiết hoặc được mời ăn uống. Những bạn kinh doanh hàng ăn uống sẽ đông khách hơn và được nhiều người trả nợ hơn trong hôm nay.

Tình duyên khởi sắc nhờ cục diện Thổ sinh Kim. Gia đình chắc chắn sẽ là bờ vai đáng tin để dựa vào mỗi khi bạn lâm vào rắc rối. Ngày này nhiều người sẽ nảy sinh tình cảm với một người lạ sau thời gian ngắn tiếp xúc, còn độc thân thì hãy cứ mạnh dạn tiến tới.

Con giáp tuổi Tý

Tử vi tuần mới (19/10 đến 25/10/2026), quý nhân trợ vận chính là ngôi sao may mắn giúp đỡ tuổi Tý thành công. Con giáp này sẽ có tin tốt trong việc thi cử, xuất ngoại, thăng chức hoặc chuyển ngạch. Bản mệnh không nên sợ khó, cứ mạnh dạn xông pha và trau dồi bản thân thì sẽ sớm có thành quả.

Tử vi tuần mới (19/10 đến 25/10/2026), 3 con giáp HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý cũng khá mạnh bạo trong việc kiếm tiền, chẳng ngại khổ, chỉ ngại không có việc mà làm. Số tiền bản mệnh tiết kiệm được trong thời gian qua sẽ được dùng vào những việc có ích cho tương lai của bản mệnh và con cái.

Đường tình duyên của con giáp này có nhiều tia hy vọng. Bản mệnh ngày càng nhận được nhiều tình yêu thương từ nửa kia, vợ chồng gần đây có thời gian hiểu nhau hơn. Một số người sẽ nhận được tin tức hoặc quà cáp từ người thân phương xa gửi về.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới (19/10 đến 25/10/2026), một ngày may mắn bất ngờ, cho nên tuổi Ngọ hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của tuổi Ngọ cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. 

Tử vi tuần mới (19/10 đến 25/10/2026), 3 con giáp HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này này cũng là ngày mà tuổi Ngọ có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi 2 ngày cuối tuần (17, 18 tháng 10), 3 con giáp vận khí xung thiên, tài vận khởi sắc, gánh tiền mỏi lưng, cuộc đời thăng hoa viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (17, 18 tháng 10), 3 con giáp vận khí xung thiên, tài vận khởi sắc, gánh tiền mỏi lưng, cuộc đời thăng hoa viên mãn

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận khí xung thiên, tài vận khởi sắc, gánh tiền mỏi lưng, cuộc đời thăng hoa viên mãn trong 2 ngày cuối tuần (17, 18 tháng 10) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Tử vi tuần mới (19/10 đến 25/10/2026), 3 con giáp HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi

Tử vi tuần mới (19/10 đến 25/10/2026), 3 con giáp HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/10/2026, mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/10/2026, mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/10/2026, 3 con giáp này đón TIN VUI CỰC LỚN, tiền bạc cứ thế đổ về túi, vận trình cực kỳ thông thoáng

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/10/2026, 3 con giáp này đón TIN VUI CỰC LỚN, tiền bạc cứ thế đổ về túi, vận trình cực kỳ thông thoáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 18/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Hai 18/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Hai 19/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Hai 19/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 19/10/2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Đúng ngày mai, thứ Hai 19/10/2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đậu phụ tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế ăn

Đậu phụ tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế ăn

Dinh dưỡng 3 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 18/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi Chủ Nhật 18/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Thông tin MỚI vụ bé trai lớp 1 ngã tử vong ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ bé trai lớp 1 ngã tử vong ở Hải Phòng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ ngay 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ ngay 4 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/10/2026, mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/10/2026, mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/10/2026, 3 con giáp này đón TIN VUI CỰC LỚN, tiền bạc cứ thế đổ về túi, vận trình cực kỳ thông thoáng

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/10/2026, 3 con giáp này đón TIN VUI CỰC LỚN, tiền bạc cứ thế đổ về túi, vận trình cực kỳ thông thoáng

Đúng ngày mai, thứ Hai 18/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Hai 18/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tử vi thứ Hai 19/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Hai 19/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Đúng ngày mai, thứ Hai 19/10/2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Đúng ngày mai, thứ Hai 19/10/2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà