Tử vi 2 ngày cuối tuần (17, 18 tháng 10), 3 con giáp vận khí xung thiên, tài vận khởi sắc, gánh tiền mỏi lưng, cuộc đời thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 16/10/2026 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận khí xung thiên, tài vận khởi sắc, gánh tiền mỏi lưng, cuộc đời thăng hoa viên mãn trong 2 ngày cuối tuần (17, 18 tháng 10) này nhé!

Con giáp tuổi Mão

Tử vi 2 ngày cuối tuần (17, 18 tháng 10), tuổi Mão dự báo vận trình tài lộc của bản mệnh tương đối rực rỡ, tiền bạc thoải mái chi tiêu, không cần phải quá tiết kiệm. Nhân cơ hội này, bạn có thể nghĩ tới việc đầu tư để duy trì nguồn tài khí, giúp tiền bạc luôn lưu chuyển.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (17, 18 tháng 10), 3<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/-con-giap.topic'> con giáp</a> vận khí xung thiên, tài vận khởi sắc, gánh tiền mỏi lưng, cuộc đời thăng hoa viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong kinh doanh đôi khi cần phải có sự mạo hiểm mới dễ dàng đạt thành công, nên bạn cũng đừng suy nghĩ quá lâu kẻo cơ hội trôi qua mất. Tất nhiên việc bạn lo lắng cho rủi ro có thể xảy ra là không thừa, song nếu cứ mải lo như vậy, bạn sẽ mãi giậm chân tại chỗ.

Con giáp tuổi Dậu 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (17, 18 tháng 10), Tam Hợp cục sẽ mang tới cho người tuổi Dậu sự quyết đoán và khôn ngoan trong các quyết định công việc, tài chính vào ngày hôm nay. Bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội kiếm tiền hay đưa bản thân lên một nấc thang mới trong sự nghiệp cá nhân. Đôi khi bạn cũng có chút lo lắng nhưng sau đó lấy lại tự tin rất nhanh.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (17, 18 tháng 10), 3 con giáp vận khí xung thiên, tài vận khởi sắc, gánh tiền mỏi lưng, cuộc đời thăng hoa viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

May mắn là chuyện tình cảm của Mão không có vấn đề nào khiến bạn suy nghĩ thêm. Nhờ ngũ hành Hỏa sinh Thổ nên đường tình duyên khởi sắc mạnh mẽ. Nhờ vậy mà người độc thân có thể tìm được người chung tâm ý, hiểu tâm tình, cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp. Các cặp đôi luôn có sự thấu hiểu và bao dung, bên nhau trong mọi thời điểm.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi 2 ngày cuối tuần (17, 18 tháng 10), Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi đạt được những thành tích tốt nếu không ngại cạnh tranh với mọi người. Sự tự tin giúp bạn cảm thấy mình chẳng kém cạnh gì bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Nếu đứng ở vị thế lãnh đạo, bạn là một người rất điềm tĩnh và vững vàng, không dễ dàng bị tác động bởi các yếu tố xung quanh.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (17, 18 tháng 10), 3 con giáp vận khí xung thiên, tài vận khởi sắc, gánh tiền mỏi lưng, cuộc đời thăng hoa viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm trong ngày cũng khá hài hòa. Bạn và người ấy sẽ có buổi hẹn hò lãng mạn để hâm nóng tình cảm sau những ngày cả hai đều bận rộn với công việc riêng. Cũng chính vì lý do đó mà hai bạn luôn quý trọng những phút giây bên nhau thay vì tốn thời gian để cãi vã.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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