Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Đời sống 15/10/2026 14:26

Sau khi cùng một phụ nữ băng qua suối để thăm vườn sầu riêng trong đêm mưa lớn, bà N.T.T.T. (48 tuổi, trú xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng) bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi và mất tích.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 15/10, các lực lượng của hai xã Bảo Lâm 3 và La Dạ (tỉnh Lâm Đồng) được huy động để tìm kiếm bà N.T.T.T. (SN 1978, ngụ thôn Đa Mi 1, xã La Dạ), người bị lũ cuốn trôi, mất tích.

Trước đó, tối 14/10, bà T. cùng một người phụ nữ khác vào khu vực miếu Ông Hổ (thuộc địa phận thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3, giáp ranh với xã La Dạ) để thăm vườn sầu riêng. Khi lội qua con suối chảy ra hồ Hàm Thuận, hai người bị dòng nước xiết cuốn trôi.

May mắn, người phụ nữ đi cùng đã bơi được vào bờ an toàn, còn bà T. mất tích.

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn - Ảnh 1
Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động hàng chục người tổ chức tìm kiếm.

Theo UBND xã La Dạ, đoạn suối bà T. gặp nạn có địa hình dốc, dòng nước bắt nguồn từ các đỉnh đồi thuộc xã Bảo Lâm 3 rồi đổ thẳng ra hồ Hàm Thuận. Toàn tuyến suối dài khoảng 10km, trong đó vị trí bà T. bị cuốn trôi cách hồ khoảng 4km. Nơi này trở nên nguy hiểm vào những ngày mưa lớn kéo dài, khi nước từ thượng nguồn đổ về tạo thành dòng chảy xiết.

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