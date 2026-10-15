Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, chiếc xe buýt đang trên đường từ thành phố Bursa đến thị trấn ven biển Izmir thì xảy ra va chạm. 11 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn và 27 người khác bị thương. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.
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7 giờ 28 phút trước
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/it-nhat-11-nguoi-a-thiet-mang-va-27-nguoi-bi-thuong-trong-vu-xe-buyt-va-cham-voi-xe-tai-770680.html