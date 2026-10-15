Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, chiếc xe buýt đang trên đường từ thành phố Bursa đến thị trấn ven biển Izmir thì xảy ra va chạm. 11 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn và 27 người khác bị thương. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Video 7 giờ 28 phút trước 7 giờ 28 phút trước Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

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