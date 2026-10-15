Thần May Mắn 'đãi ngộ' trong tháng 10 ngày, 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 15/10/2026 12:30

3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp được những người bạn hiền lành, tốt tính và có nhiều quý nhân giúp đỡ1. Do đó, bạn sẽ thoát khỏi ngày tháng xui xẻo, may mắn kéo tới ùn ùn, tài lộc kéo nhau chảy vào nhà.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này khá sáng suốt. Bình thường có thể điều này không tốt lắm nhưng sau ngày mai, khi những suy nghĩ về quá khứ có thể khiến bạn lung lay thì đây là điều rất tốt. Bạn biết đâu là hạnh phúc mình cần nắm giữ và không để những thứ đã qua ảnh hưởng đến hiện tại. 

Thần May Mắn 'đãi ngộ' trong tháng 10 ngày, 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tình hình tài chính của người tuổi Tuất sẽ có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt. Nhờ cát tinh chiếu mệnh, thu nhập chính của con giáp này được cải thiện đáng kể. Những người làm kinh doanh dù phải vất vả ngược xuôi nhưng sẽ được hưởng thành quả xứng đáng.

Ngoài ra, người làm công ăn lương cũng có những bước tiến nhất định trong công việc, những cố gắng của con giáp này sẽ được cấp trên công nhận, thậm chí có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Thần May Mắn 'đãi ngộ' trong tháng 10 ngày, 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ có Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, thời gian này nếu tiếp tục nỗ lực và cố gắng không ngừng thì cuối năm sẽ thành công rực rỡ, muốn nghèo cũng khó, tiền bạc dồi dào đến không ngờ. 

Mối quan hệ giữa người tuổi Dậu và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Dù bận rộn đến mấy, hai người luôn cố gắng dành nhiều thời gian để chuyện trò và tâm sự với nửa kia. Những người còn độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của người khác phái. 

Thần May Mắn 'đãi ngộ' trong tháng 10 ngày, 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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