Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 15/10/2026 13:23

Khác với nhiều cô gái khác khi làm dâu, quan hệ giữa tôi và mẹ chồng rất tốt. Ngày về làm dâu đầu tiên mẹ cứ nhìn tôi mải miết. Thỉnh thoảng tôi nhìn lại thấy mẹ tôi đang nhìn mình, bắt gặp ánh mắt của tôi bà liền quay đi.

Tôi xem ông bà nội như cha mẹ của mình. Từ nhỏ tôi đã ý thức được hoàn cảnh của mình nên luôn cố gắng học thật tốt. Tôi ra trường và xin vào làm cho một công ty tư nhân. Ở đây tôi gặp và yêu chồng tôi bây giờ.

Khác với nhiều cô gái khác khi làm dâu, quan hệ giữa tôi và mẹ chồng rất tốt. Ngày về làm dâu đầu tiên mẹ cứ nhìn tôi mải miết. Thỉnh thoảng tôi nhìn lại thấy mẹ tôi đang nhìn mình, bắt gặp ánh mắt của tôi bà liền quay đi. Gương mặt bà lúc nào cũng phảng phất buồn. Cứ như có một nỗi buồn giấu kín không chia sẻ được.

Tôi có hỏi thăm chồng về mẹ mới biết anh không phải là con ruột của mẹ. Mẹ là mẹ kế của anh. Nhưng tình cảm của hai mẹ con khá tốt. Mẹ chồng cũng khá hiền không giống như nhiều mẹ kế khác. Nói chung nếu không ai nói thì không ai biết họ là mẹ kế con chồng.

Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng thường xuyên hỏi thăm tôi về chuyện nhà tôi. Rằng ông bà có thương tôi không, bố tôi như thế nào? Có thường xuyên thăm tôi không? Lúc đó tôi cảm động lắm. Nhìn bà thấy bà rơm rớm nước mắt. Ngày rước dâu tôi, bà phải vào bệnh viện truyền nước. Chồng tôi nói là do bà lo cho đám cưới của tôi nên kiệt sức. Lúc đó tôi tin.

Một lần bà kêu tôi vào phòng mình rồi hỏi về chuyện con cái. Tôi mới có bầu nên bà rất chăm sóc tôi. Bà không cho tôi làm việc gì. Tôi ngại lắm bởi tôi có bầu nhưng vẫn khỏe mạnh. Tôi may mắn không bị nghén, ăn uống vẫn tốt, ngủ ngon và sức khỏe rất tốt. Nhưng mẹ chồng toàn giành việc không cho tôi làm. Ngay cả rửa bát chén bà cũng giành nhất định tự mình rửa. Tôi thật sự thấy không hợp mắt nên nói bà hãy để tự tôi làm cho. Những việc đó nhẹ nhàng, tôi có thể làm được mà không khó khăn gì.

Bà nắm tay tôi xong tự nhiên bật khóc khiến tôi vô cùng bối rối. Tôi không biết mình đã làm gì sai nên rối rít cúi xuống hỏi thăm bà. Bỗng nhiên bà quỳ sụp trước mặt tôi nói lời xin lỗi. Tôi hoảng quá cũng quỳ xuống theo, đỡ tay bà đứng lên. Nước mắt bà giàn giụa rồi lấy một bức ảnh trong tủ ra đưa cho tôi. 

Đó là một bức ảnh gia đình. Hai vợ chồng và một đứa trẻ. Bức ảnh này ở nhà tôi cũng có. Đứa trẻ đó chính là tôi. Tôi không biết vì sao mẹ chồng tôi lại có nó. Lòng tôi rối như tơ vò. Tôi lờ mờ hiểu chuyện thì bà nói “Mẹ xin con hãy để cho mẹ có cơ hội làm trách nhiệm của một người mẹ mà bấy lâu nay mẹ không làm được. Xin con hãy để mẹ bù đắp cho con.”

Tôi chết lặng trước câu nói của mẹ. Tôi đủ trí thông minh để hiểu mẹ đang nói gì. Tôi bỗng hiểu ra tất cả mọi chuyện. Tại sao mẹ chồng luôn tránh mặt ông bà nội tôi. Tại sao ngay lần đầu gặp tôi bà đã rơm rớm nước mắt nhìn tôi. Tôi hoang mang lắm! Mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Tôi chưa từng nghĩ  tôi lại gặp lại mẹ đẻ trong trường hợp trớ trêu như thế này.

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Anh đối xử rất tốt với tôi và con. Chưa từng to tiếng cũng chưa từng hỏi về quá khứ của tôi. Lương tâm tôi cắn rứt vô cùng. Ngày nhìn anh chơi với con, yêu thương con mà tôi lại càng ân hận.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 16/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Trúng số độc đắc đúng ngày 16/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đằng sau 3 cây vàng mẹ chồng trao ngày cưới là bí mật đen tối khiến cô dâu mới giãy giụa đòi hủy hôn

Đằng sau 3 cây vàng mẹ chồng trao ngày cưới là bí mật đen tối khiến cô dâu mới giãy giụa đòi hủy hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng vô tình của người chồng trước vóc dáng sau sinh của vợ và cái kết bất ngờ

Sự thật đằng sau phản ứng vô tình của người chồng trước vóc dáng sau sinh của vợ và cái kết bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Tâm sự Eva 2 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Video 3 giờ 27 phút trước
Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Sao quốc tế 4 giờ 22 phút trước
Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Video 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đằng sau 3 cây vàng mẹ chồng trao ngày cưới là bí mật đen tối khiến cô dâu mới giãy giụa đòi hủy hôn

Đằng sau 3 cây vàng mẹ chồng trao ngày cưới là bí mật đen tối khiến cô dâu mới giãy giụa đòi hủy hôn

Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố