'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

Sao quốc tế 15/10/2026 13:35

Đoàn phim Khai Đáo Đồ Mi vừa công bố loạt hình ảnh đóng máy, đánh dấu việc hoàn thành quá trình ghi hình. Dự án có sự tham gia của Bạch Lộc, Cao Hải Ninh, Thường Hoa Sâm và Bành Quán Anh, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Diệc Thư.

Đoàn phim Khai Đáo Đồ Mi vừa công bố loạt hình ảnh đóng máy, đánh dấu việc hoàn thành quá trình ghi hình. Dự án có sự tham gia của Bạch Lộc, Cao Hải Ninh, Thường Hoa Sâm và Bành Quán Anh, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Diệc Thư.

Theo thông tin được công bố, Khai Đáo Đồ Mi (tạm dịch: Khi Hoa Nở Đến Tận Cùng) do Tencent sản xuất, Lý Mộc Qua đảm nhận vai trò đạo diễn, Đổng Nhuận Niên giữ vị trí giám đốc kịch bản và Lục Thiên phụ trách biên kịch. Việc đoàn phim chính thức đóng máy đánh dấu cột mốc quan trọng, đưa tác phẩm bước vào giai đoạn hậu kỳ trước khi ra mắt khán giả.

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình - Ảnh 1

Bạch Lộc đảm nhận vai nữ chính, bên cạnh Cao Hải Ninh và Thường Hoa Sâm. Đáng chú ý, Bành Quán Anh góp mặt với vai trò diễn xuất đặc biệt. Dàn diễn viên còn có Vương Huyễn Nam, Ngô Bỉ, Dương Vũ Hi, Trương Chấn Tỏa, Phạm Thi Nhiên và Hoàng Mộng Oánh. Sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc là một trong những yếu tố giúp dự án nhận được sự quan tâm.

Theo giới thiệu ban đầu, bộ phim mang màu sắc tình cảm, tâm lý và báo thù, xoay quanh một cô gái trẻ đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của cuộc đời nhưng bất ngờ rơi vào cảnh tù tội. Đằng sau chuyện tình tưởng chừng lãng mạn là những âm mưu và toan tính được sắp đặt từ trước. Khi đặt tình cảm nhầm chỗ, nhân vật phải đối mặt với sự phản bội, những tổn thương sâu sắc và cuối cùng bước vào hành trình báo thù.

Không chỉ khai thác sự đổ vỡ trong tình yêu, Khai Đáo Đồ Mi còn đặt ra vấn đề về cái giá phải trả cho những lựa chọn trong quá khứ. Nhan đề tác phẩm gợi liên tưởng đến thời điểm hoa nở rực rỡ nhất, đồng thời ẩn chứa cảm giác về sự tàn phai và những biến cố có thể xảy ra sau đó.

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình - Ảnh 2

Với chất liệu từ tiểu thuyết của Diệc Thư, bộ phim có cơ hội đào sâu những chuyển biến phức tạp trong tâm lý nhân vật khi tình yêu, sự phản bội và thù hận đan xen. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của bản chuyển thể vẫn phụ thuộc vào cách xây dựng tình tiết, phát triển nhân vật và xử lý các nút thắt.

Sau khi đóng máy, tác phẩm cần trải qua quá trình hậu kỳ trước khi đến với khán giả. Hiện lịch phát sóng chính thức chưa được công bố. Với Bạch Lộc đảm nhận vai chính cùng nội dung thiên về tâm lý và những xung đột tình cảm gay gắt, Khai Đáo Đồ Mi được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc khác biệt trong các dự án tiếp theo của nữ diễn viên.

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