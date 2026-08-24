Bạch Lộc sau khi 'dứt áo' khỏi Vu Chính, sự nghiệp thay đổi thế nào?

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Bạch Lộc để tóc ngắn, diện áo hai dây kẻ sọc và quần jeans đơn giản. Cô thoải mái xách đồ, trò chuyện với người dân, ghé tiệm bánh và vui vẻ tương tác với trẻ nhỏ. Vẻ ngoài giản dị đến mức một số người dân địa phương không nhận ra cô là nữ diễn viên nổi tiếng.

Sau khi chính thức kết thúc hợp đồng 10 năm với Hoan Ngu Ảnh Thị, Bạch Lộc đang có những thay đổi đáng chú ý trong cả hình ảnh lẫn định hướng sự nghiệp. Mới đây, loạt ảnh nữ diễn viên xuất hiện tại một khu dân cư cũ ở Phật Sơn khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý.

Thực tế, đây là tạo hình của Bạch Lộc trong dự án mới Khai đáo đồ mi. Đoàn phim lựa chọn ghi hình trực tiếp tại các khu dân cư cũ ở Phật Sơn thay vì dựng bối cảnh trong trường quay. Vì vậy, nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện giữa đời sống của người dân với trang phục mộc mạc, thậm chí được bắt gặp ăn cơm hộp trong lúc nghỉ quay.

Tạo hình tóc ngắn của Bạch Lộc cũng từng gây tranh luận. Một số khán giả cho rằng cô sử dụng tóc giả, nhưng nữ diễn viên sau đó xác nhận mình thực sự cắt và tỉa tóc để phù hợp với nhân vật.

Điều đáng nói là Khai đáo đồ mi chính là dự án đầu tiên Bạch Lộc thực hiện sau khi rời Hoan Ngu. Bộ phim khởi quay tại Phật Sơn ngày 24/7, gồm 16 tập, do Lý Mộc Qua, đạo diễn của Tư Đằng, chỉ đạo. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Diệc Thư, với sự tham gia của Bạch Lộc, Bành Quán Anh và Thường Hoa Sâm.

Dù rời công ty sau một thập niên gắn bó, Bạch Lộc không thay đổi toàn bộ đội ngũ làm việc. Quản lý Mã Thục Kiệt cùng nhiều nhân sự thân cận vẫn tiếp tục đồng hành với cô thông qua studio riêng được thành lập từ năm 2021. Điều này cho thấy nữ diễn viên đã có sự chuẩn bị cho con đường hoạt động độc lập từ khá lâu.

Cuộc chia tay giữa Bạch Lộc và Hoan Ngu cũng diễn ra khá êm đẹp. Cô từng gửi lời cảm ơn Vu Chính vì đã đưa mình bước vào ngành giải trí. Về phía Vu Chính, ông đăng tải nhiều hình ảnh cũ của nữ diễn viên, ví cảm giác chia tay giống như “gả con gái” và khẳng định tình cảm giữa hai người không bị ảnh hưởng bởi việc chấm dứt hợp đồng.

Sau khi rời Hoan Ngu, trang Weibo của Bạch Lộc cũng bỏ dòng giới thiệu nghệ sĩ độc quyền của công ty, chỉ giữ danh xưng diễn viên và các tác phẩm tiêu biểu.

Từ một nghệ sĩ gắn bó lâu năm với Vu Chính, Bạch Lộc hiện chính thức bước vào giai đoạn độc lập hơn. Những thay đổi về hình ảnh, ê-kíp và dự án mới cho thấy nữ diễn viên đang từng bước tự quyết định con đường phát triển sự nghiệp của mình.