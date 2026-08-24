Cổ Lực Na Trát trở lại màn ảnh với phim mới, đã ấn định ngày phát sóng

Sao quốc tế 24/08/2026 14:52

Bộ phim truyền hình Tỉnh Lại vừa chính thức công bố lịch phát sóng, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Tác phẩm sẽ lên sóng CCTV8 từ ngày 26/8, đồng thời được phát độc quyền trực tuyến trên iQIYI.

Bộ phim truyền hình Tỉnh Lại vừa chính thức công bố lịch phát sóng, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Tác phẩm sẽ lên sóng CCTV8 từ ngày 26/8, đồng thời được phát độc quyền trực tuyến trên iQIYI.

Không chỉ sở hữu đề tài điệp chiến hấp dẫn, Tỉnh Lại còn quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm Âu Hào, Cổ Lực Na Trát, Phùng Thiệu Phong, Giang Sơ Ảnh, Lương Khiết và Hoàng Nghiêu. Phim do đạo diễn Triệu Bảo Cương chỉ đạo, qua đó được kỳ vọng trở thành một trong những tác phẩm đáng chú ý trên màn ảnh nhỏ vào cuối tháng 8.

Cổ Lực Na Trát trở lại màn ảnh với phim mới, đã ấn định ngày phát sóng - Ảnh 1

Lấy bối cảnh mùa đông năm 1941, câu chuyện bắt đầu khi Lý Mộc Thắng, một thành viên hoạt động bí mật tại Hàng Châu, bị lộ thân phận và hy sinh. Trước lúc qua đời, anh giao cho Trần Khai Lai, một học việc tại hiệu ảnh, hàng chục cuộn phim chứa những manh mối quan trọng liên quan đến kế hoạch mật danh “Trầm Thuỵ” của quân Nhật.

Nhận nhiệm vụ đưa số tài liệu đến Thượng Hải, Trần Khai Lai tình cờ đồng hành cùng Kim Bảo, một vũ nữ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Từ đây, cả hai bị cuốn vào cuộc đấu đá phức tạp giữa nhiều thế lực, trong đó có tổ chức 76 hiệu và quân Nhật.

Qua hàng loạt vụ án, từ tham ô đến âm mưu ám sát tại trường đua, Trần Khai Lai dần phát hiện những dấu vết liên quan đến mạng lưới tình báo bí mật. Nhờ khả năng quan sát và phân tích hình ảnh đặc biệt, anh được lực lượng cách mạng tin tưởng giao nhiệm vụ giải mã những manh mối trong các bức ảnh, tìm cách phá vỡ kế hoạch “Trầm Thuỵ”.

Cổ Lực Na Trát trở lại màn ảnh với phim mới, đã ấn định ngày phát sóng - Ảnh 2

Âu Hào đảm nhận vai nam chính Trần Khai Lai, trong khi Cổ Lực Na Trát hóa thân thành Kim Bảo. Sự góp mặt của Giang Sơ Ảnh, Lương Khiết, Hoàng Nghiêu và Phùng Thiệu Phong cũng tạo thêm sức hút cho dự án.

Đặc biệt, việc Triệu Bảo Cương ngồi ghế đạo diễn càng khiến khán giả kỳ vọng vào cách triển khai câu chuyện. Với thể loại điệp chiến, yếu tố quan trọng nhất vẫn là nhịp phim, những màn đấu trí và khả năng tạo bất ngờ. Nếu làm tốt những điểm này, Tỉnh Lại hoàn toàn có cơ hội trở thành một trong những phim truyền hình nổi bật trong giai đoạn cuối tháng 8.

Việc được phát sóng trên CCTV8 cũng mang đến cho tác phẩm lợi thế lớn về độ phủ sóng. Giờ đây, sự chú ý của khán giả đang đổ dồn vào màn thể hiện của Âu Hào, Cổ Lực Na Trát cùng dàn diễn viên trong dự án được kỳ vọng này.

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