Màn hợp tác được mong chờ: Đinh Vũ Hề và Mạnh Tử Nghĩa chính thức khai máy

Trong phim, Đinh Vũ Hề đảm nhận vai Thẩm Ngôn, một chuyên gia tâm lý học tội phạm có tính cách điềm tĩnh, lý trí nhưng vẫn mang những tổn thương từ quá khứ. Trong khi đó, Mạnh Tử Nghĩa vào vai Hách Niệm, nữ MC hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Cô sở hữu tính cách độc lập, sắc sảo trong công việc nhưng lại khá khép kín khi đối diện với chuyện tình cảm.

Theo thông tin được công bố, Yêu Trong Mùa Hạ Vô Tận dự kiến gồm 24 tập, ghi hình khoảng 90 ngày tại Quảng Đông. Phim do Hàn Diễm đạo diễn, được Tencent Video đầu tư và dự kiến phát hành trên nền tảng này sau khi hoàn tất hậu kỳ.

Câu chuyện xoay quanh mối tình cũ gặp lại. Thẩm Ngôn và Hách Niệm từng có quãng thời gian thanh xuân gắn bó nhưng cuối cùng phải chia xa. Nhiều năm sau, họ tình cờ gặp lại khi cả hai đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Những ký ức tưởng như đã ngủ quên một lần nữa trở lại, buộc họ phải đối diện với những tổn thương chưa được giải quyết và tình cảm vẫn còn tồn tại.

Bộ phim khai thác song song hai giai đoạn thanh xuân và trưởng thành, qua đó cho thấy sự thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm của hai nhân vật. Đây là mô-típ không mới với dòng phim ngôn tình hiện đại nhưng có nhiều đất diễn để khai thác tâm lý nhân vật.

Dự án cũng đánh dấu lần trở lại dòng phim hiện đại đáng chú ý của Đinh Vũ Hề sau thời gian liên tục xuất hiện trong các tác phẩm cổ trang. Hình tượng chuyên gia tâm lý học tội phạm mang đến màu sắc khác biệt so với những vai diễn trước đây của nam diễn viên.

Với Mạnh Tử Nghĩa, đây cũng là sự thay đổi đáng chú ý khi cô thời gian gần đây gây dấu ấn qua nhiều dự án cổ trang. Nhân vật Hách Niệm được xây dựng là một phụ nữ trưởng thành, có sự nghiệp và cuộc sống độc lập, thay vì chỉ xoay quanh chuyện tình yêu.

Đáng chú ý nhất vẫn là màn tái hợp của Đinh Vũ Hề và Mạnh Tử Nghĩa. Trong Hoài Thủy Trúc Đình, cả hai từng có tuyến nhân vật được khán giả chú ý. Lần này, họ chính thức trở thành cặp đôi trung tâm, chuyển từ màu sắc cổ trang sang câu chuyện tình yêu hiện đại.

Yêu Trong Mùa Hạ Vô Tận hiện mới bắt đầu ghi hình và chưa công bố lịch phát sóng. Tuy nhiên, với sự kết hợp của hai diễn viên cùng câu chuyện tình cũ gặp lại, dự án đã sớm nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.