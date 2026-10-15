Ngày 13/10, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho hay cơ quan chức năng đang phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn làm rõ nguyên nhân cái chết của bệnh nhi là bé gái 3 tuổi khi điều trị tại đây.

Thông tin từ VietNamNet, ngày 13/10, lãnh đạo Sở Y tế Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp bệnh nhi tử vong sau khi nhập viện điều trị. Theo lãnh đạo Sở Y tế, sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo sở đã tiến hành thăm hỏi, chia sẻ với gia đình bệnh nhi; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ các thông tin liên quan.

Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn thực hiện các quy trình nội bộ, bao gồm kiểm thảo tử vong, thành lập hội đồng chuyên môn và thông tin chính thức về nguyên nhân vụ việc. Trước đó, khoảng 8h30 ngày 12/10, bé gái T.N.T.D. (34 tháng tuổi, trú tại phường Hoài Nhơn, Gia Lai) được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn kiểm tra sức khỏe do bị sốt cao, ho có đờm kéo dài 4 ngày.

Tại đây, bệnh nhi được các bác sĩ chẩn đoán viêm tiểu phế quản cấp, tiến hành hạ sốt và chuyển đến Khoa Nhi để theo dõi, điều trị. Đến khoảng 9h10 cùng ngày, sau khi tiêm thuốc khoảng 4 phút, bệnh nhi xuất hiện các triệu chứng đau bụng, môi tái, vã mồ hôi, tay chân lạnh, giảm oxy máu. Bệnh viện đã triển khai cấp cứu, huy động bác sĩ hồi sức hỗ trợ, sau đó chuyển bệnh nhi đến khoa hồi sức để tiếp tục điều trị. Bệnh nhi được đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc cấp cứu và ép tim ngoài lồng ngực. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện và bé đã tử vong lúc 11h55 cùng ngày. Người thân đau buồn trước cái chết đột ngột của bé gái T.N.T.D. (3 tuổi), trú phường Hoài Nhơn, Gia Lai - Ảnh: B T Trẻổiôáo Thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sau khi vụ việc xảy ra, người nhà bệnh nhi bức xúc đăng tải thông tin lên mạng xã hội, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu D. Tiếp nhận thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện thực hiện kiểm thảo tử vong, thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh để đánh giá quá trình tiếp nhận, xử trí, chẩn đoán, điều trị và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sở Y tế tỉnh Gia Lai cũng phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ các thông tin liên quan, đồng thời kịp thời thăm hỏi, chia sẻ với gia đình bệnh nhi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-be-gai-3-tuoi-tu-vong-sau-khi-nhap-vien-ieu-tri-ho-sot-770781.html