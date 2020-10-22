Phát hiện 8 triệu đồng trong chiếc áo khoác cũ ủng hộ người dân miền Trung

Xã hội 22/10/2020 17:23

Trong lúc phân loại quần áo cũ được người dân quyên góp để ủng hộ miền Trung, anh Hưng phát hiện 8 triệu đồng được gấp gọn trong chiếc túi áo khoác cũ.

Những ngày gần đây, nhiều người dân miền Trung lâm vào cảnh màn trời chiếu đất do ảnh hưởng khủng khiếp của lũ lụt. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", người dân cả nước đã chung tay ủng hộ các nhu yếu phẩm, tiền, và quần áo cũ nhằm bù đắp phần nào những tổn thất, mất mát của người dân miền Trung. 

Mới đây, anh Nguyễn Thịnh Hưng (sống tại Chí Linh, Hải Dương) trong lúc phân loại quần áo cũ ủng hộ miền Trung đã phát hiện 8 triệu đồng được gấp gọn trong một chiếc áo khoác. Nhóm anh Hưng lập tức đăng thông tin lên mạng xã hội với mong muốn sớm tìm được chủ nhân của số tiền, đồng thời báo cho công an xác minh, xử lý. 

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Anh Nguyễn Thịnh Hưng tìm thấy 8 triệu đồng trong túi áo khoác cũ ủng hộ miền Trung - Ảnh: FBNV

Theo thông tin chia sẻ, số quần áo cũ được anh Hưng đứng ra kêu gọi người dân TP. Chí Linh quyên góp để ủng hộ bà con miền Trung đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt. 

Anh Hưng cũng cho biết sau khi phân loại những quần áo phù hợp, anh sẽ cùng bạn bè chuyển trực tiếp đến tay những người cần. Hiện bức ảnh tìm chủ nhân của 8 triệu đồng trong túi áo khoác vẫn đang được dân mạng chia sẻ, bàn tán xôn xao. 

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