Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Điều này khiến bộ xử lý đồ họa phải liên tục gửi tín hiệu vẽ lại hình ảnh hàng chục lần mỗi giây. Sự lãng phí năng lượng đó chính là lý do pin sụt giảm nhanh trên các thiết bị màn hình lớn.

Trước đây, màn hình điện thoại thông minh thường bị cố định ở một mức tần số quét nhất định dù người dùng chỉ xem ảnh tĩnh.

Tấm nền Super Retina XDR ProMotion mới dùng vật liệu oxit bán dẫn nhiệt độ thấp cải tiến, gọi tắt là LTPO+. Điểm cốt lõi của công nghệ là khả năng tự động điều tiết tốc độ làm tươi theo từng thao tác ngón tay. Khi cuộn lướt nhanh, màn hình lập tức đẩy lên 120Hz để phản hồi tức thì và tái hiện chuyển động trơn tru.

Màn hình công nghệ mới trên bộ đôi cao cấp giúp tối ưu năng lượng hiển thị cho cả ngày. Ảnh: Apple

Khi dừng lại đọc văn bản hoặc xem ảnh gia đình, tấm nền sẽ tự động hạ nhịp quét xuống mức tối thiểu 1Hz. Nhờ cơ chế này, chiếc iPhone 18 Pro Max không còn phải nạp lại khung hình liên tục khi nội dung hiển thị không thay đổi. Việc giảm chu kỳ quét trực tiếp cắt giảm đáng kể lượng điện tiêu hao của màn hình.

Sự chuyển dịch giữa các dải tần số quét diễn ra rất êm ái, mắt thường không nhận thấy độ trễ hay giật khựng. Bạn chỉ cảm nhận sự nhạy bén khi vuốt chạm, còn phần cứng phía sau tự động tối ưu hóa điện năng. Đây là cải tiến giúp màn hình lớn không còn gây hao pin.

Hiệu quả tiết kiệm điện rõ nét khi đọc báo và dùng màn hình luôn bật

Tính năng màn hình luôn bật Always-On Display hưởng lợi lớn nhất từ dải tần số quét thích ứng này. Thay vì phải tắt hẳn màn hình, máy vẫn hiển thị đồng hồ, thông báo và tiện ích quan trọng ở tần số chỉ 1Hz. Mức tiêu thụ điện lúc này rất thấp, hầu như không làm sụt pin đáng kể sau một đêm dài.

Khi đọc tin tức hay tài liệu công việc nhiều giờ, màn hình 1Hz cũng phát huy giá trị sử dụng rõ rệt. Với người thích sự gọn gàng và thuận tiện khi cầm nắm, phiên bản iPhone 18 Pro cũng sở hữu trọn vẹn tấm nền thông minh này. Bạn có thể thoải mái theo dõi thông tin cả ngày mà không phải bận tâm về mức pin còn lại.

Khả năng tái hiện hình ảnh sắc nét mà vẫn tiết kiệm điện năng cho người dùng bận rộn. Ảnh: Apple

Màn hình mới còn đạt độ sáng tối đa ngoài trời lên tới 2600 nits, giúp hiển thị rõ nét dưới trời nắng gắt ban trưa. Khả năng kiểm soát nhiệt độ tốt giúp thiết bị duy trì độ sáng cao mà không bị quá nhiệt hay giảm sáng đột ngột. Sự bền bỉ này đem lại trải nghiệm xem dễ chịu trong nhiều điều kiện ánh sáng phức tạp.

Sự kết hợp cùng vi xử lý và buồng hơi tản nhiệt thế hệ mới

Thời lượng pin ấn tượng còn nhờ sự đồng bộ chặt chẽ với chip A20 Pro xây dựng trên tiến trình 2nm. CPU 6 lõi gồm 2 lõi hiệu năng cao và 4 lõi tiết kiệm điện, giảm 30% mức tiêu thụ năng lượng so với thế hệ trước. Buồng hơi tản nhiệt rộng gấp ba lần cũng giúp thiết bị hoạt động mát mẻ và ổn định hơn.

Nhờ phần cứng tối ưu, máy đạt tới 43 giờ xem video liên tục theo thông số chính thức từ hãng. Cải tiến này mang lại sự an tâm cho người dùng iPhone 18 Series trong những chuyến đi công tác hay dã ngoại xa. Bạn có thể chụp ảnh, quay video kỷ niệm cả ngày mà không cần phải mang theo pin dự phòng.

Khi cần sạc, công nghệ sạc nhanh qua cổng USB-C hỗ trợ nạp 50% pin trong 15 phút với củ sạc từ 40W. Chuẩn sạc không dây MagSafe 25W cũng nạp được 50% trong 30 phút. Tốc độ sạc nhanh cùng thời gian dùng lâu giúp người dùng tiết kiệm nhiều thời gian chờ đợi hàng ngày.

Công nghệ tấm nền LTPO+ từ 1Hz đến 120Hz giải quyết trực tiếp nhu cầu thiết thực của người dùng về thời lượng pin. Khi màn hình tự điều chỉnh tần số theo từng tác vụ, chiếc điện thoại trở nên bền bỉ hơn mà không cần đánh đổi độ mượt. Trải nghiệm sử dụng thực tế nhờ đó trở nên thoải mái và trọn vẹn hơn.

Nếu bạn cần thiết bị màn hình lớn, sáng rõ ngoài trời và pin dùng thoải mái cả ngày, đây là nâng cấp rất đáng cân nhắc. Sự hoàn thiện này chứng minh công nghệ hiển thị ngày càng phục vụ tốt hơn cho nhu cầu đời sống.

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Nguồn: Thế Giới Di Động