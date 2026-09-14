Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Xã hội 14/09/2026 11:28

Bẫy ảnh mới ghi nhận đàn voi 9 con, trong đó có 2 voi con khoảng 2 và 6 tuổi, đang sinh trưởng tốt giữa rừng Đà Nẵng.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 14/9, ông Lê Hoàng Sơn, Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã phát hiện đàn voi rừng 9 con qua hệ thống bẫy ảnh được lắp đặt trong lâm phận Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi của đơn vị.

Năm 2025, Ban quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân ở khu vực Nà Lau (xã Quế Phước) về dấu hiệu voi sinh sản. Đơn vị sau đó xây dựng kế hoạch, tổ chức đặt 30 bẫy ảnh tại 15 vị trí ở những khu vực đàn voi thường di chuyển.

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Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 chú voi con ở Đà Nẵng. Ảnh: Báo Dân trí. 

Qua thu nhận hình ảnh mới đây, đơn vị phát hiện đàn voi gồm 9 con, trong đó có 2 voi con khoảng 5 tuổi và 2 tuổi. Hai voi con đang lớn nhanh, khỏe mạnh. Cả đàn đều có sức khỏe tốt, di chuyển linh hoạt và sinh trưởng tự nhiên giữa rừng.

Theo Ban quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng, đơn vị đang triển khai song song 2 phương pháp giám sát. Một là điều tra đa dạng sinh học bằng hệ thống bẫy ảnh, hai là giám sát đa dạng sinh học bằng hình thức đặt bẫy ảnh chủ đích.

Kết quả từ các đợt đặt bẫy ảnh mang lại nhiều tín hiệu tích cực, ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài động vật nguy cấp, quý, hiếm có giá trị bảo tồn đặc biệt quan trọng.

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt - Ảnh 2
Từ hình ảnh ghi lại cho thấy đàn voi rừng đang phát triển tốt. Ảnh: Báo Dân trí. 

Trong đó có các loài thú lớn và linh trưởng quý hiếm như voi châu Á, mang lớn, mang Trường Sơn, voọc chà vá chân nâu, voọc chà vá chân xám. Nhiều loài chim đặc hữu, quý hiếm cũng được ghi nhận, như gà lôi trắng, trĩ sao và nhiều loài động vật rừng khác.

Như trước đó báo Tiền Phong đưa tin, đầu năm 2025, Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi (gọi tắt là Ban quản lý) nhận được tin báo từ người dân tham gia tuần tra bảo vệ rừng trong lâm phận Khu bảo tồn có dấu hiệu sinh sản voi con tại khu vực Nà Lau.

Ngay sau đó, Ban quản lý đã xây dựng kế hoạch và tổ chức đặt 30 bẫy ảnh ở 15 vị trí tại các khu vực đàn voi hay di chuyển. Tuy nhiên kết quả lần thu ảnh thứ nhất không phát hiện hình ảnh cá thể voi mới. Đơn vị tiếp tục thực hiện đặt lại các bẫy ảnh tại các khu vực tiềm năng khác.

Lãnh đạo Ban quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng cho biết dữ liệu thu thập từ bẫy ảnh cung cấp thêm bằng chứng khoa học về sự phân bố, khu vực hoạt động, tập tính sinh học và khả năng sử dụng sinh cảnh của nhiều loài động vật hoang dã. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng phương án bảo tồn phù hợp, xác định các khu vực ưu tiên bảo vệ và nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên rừng.

“Bẫy ảnh ghi nhận sự hiện diện của các loài này không chỉ phản ánh giá trị nổi bật về đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng đặc dụng Đà Nẵng, mà còn cho thấy hiệu quả của công tác quản lý, bảo vệ rừng, duy trì sinh cảnh và kiểm soát các tác động tiêu cực đến tài nguyên thiên nhiên”, đại diện Ban quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng cho biết. 

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