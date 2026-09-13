3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

Trước đó, AEON Đà Nẵng Thanh Khê đã vận hành từ 1/7/2026.

Theo đó, AEON Thanh Hóa, AEON Hải Dương tại TP. Hải Phòng khia trương vào tháng 10/2026 và AEON Hạ Long vào tháng 11/2026.

Hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, AEON đang tiếp tục mở rộng sang các tỉnh thành ở các khu vực khác - nơi đang diễn ra sự chuyển dịch mạnh mẽ sang lối sống hiện đại”.

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, cho biết: “Năm 2026, với việc mở mới 4 Trung tâm thương mại, đây là tốc độ mở rộng lớn nhất từ trước đến nay trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn AEON tại Việt Nam.

AEON MALL Thanh Hóa, có tổng diện tích sàn 120.000 m². Bên trong AEON MALL Thanh Hóa là Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị (TT BHTH & ST) AEON Thanh Hóa, có quy mô 10.300 m² và đây là TT BHTH & ST thứ 13 của AEON tại Việt Nam. Không gian mua sắm được bố trí trên ba tầng mua sắm, với danh mục sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Phối cảnh AEON Thanh Hóa.

Cụ thể, tầng 1 gồm Siêu thị và Ẩm thực; tầng 2 gồm Thời trang MYCLOSET, Glam Beautique và AEON Bicycle; tầng 3 gồm Gia dụng HÓME CÓORDY và Thế giới trẻ em Kids Republic. Cách bố trí này tạo nên một điểm đến mua sắm đa dạng, từ nhu yếu phẩm, ẩm thực đến thời trang, làm đẹp, gia dụng và các sản phẩm dành cho trẻ em.

Cửa hàng chuyên doanh của AEON về các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ & sắc đẹp.

Dự kiến mở cửa vào tháng 11/2026, AEON Hạ Long nằm trong AEON MALL Hạ Long, có tổng diện tích sàn 130.000 m². Dự án được định hướng phát triển theo mô hình “Một điểm đến”, kết hợp mua sắm, ẩm thực, giải trí và dịch vụ, phù hợp với đặc thù kinh tế - dịch vụ và du lịch của Quảng Ninh.

TT BHTH & ST AEON Hạ Long có quy mô 8.200 m² và là TT BHTH & ST thứ 14 của AEON tại Việt Nam.

Bên cạnh việc phục vụ nhu cầu mua sắm của cư dân địa phương, TT BHTH & ST AEON Hạ Long hướng tới phục vụ khách du lịch và khách hàng thuộc lĩnh vực dịch vụ Khách sạn - Nhà hàng - Quán cà phê /Dịch vụ ăn uống.

Từ khi chính thức gia nhập thị trường bán lẻ Việt Nam với Trung tâm mua sắm AEON Tân Phú Celadon vào năm 2014, AEON từng bước mở rộng mạng lưới và đa dạng hóa các mô hình kinh doanh tại Việt Nam.

Tính đến tháng 8/2026, các công ty thuộc Tập đoàn AEON đang vận hành tại Việt Nam tổng cộng 9 Trung tâm thương mại, 16 Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị (GMS), 40 siêu thị (SM), 182 Cửa hàng tiện lợi MINISTOP, 71 cửa hàng chuyên doanh dịch vụ và 2 nhà thuốc.

Trong kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, AEON dự kiến dành khoảng 60% tổng vốn đầu tư của Tập đoàn tại ASEAN cho Việt Nam, hướng tới quy mô kinh doanh gấp 3 lần vào năm 2030 và mạng lưới 300 cửa hàng trên toàn quốc.