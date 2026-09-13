3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

Xã hội 13/09/2026 16:41

Mở rộng mạng lưới tại Việt Nam, Tập đoàn AEON tiếp tục công bố kế hoạch đưa vào vận hành 3 trung tâm thương mại mới.

Theo đó, AEON Thanh Hóa, AEON Hải Dương tại TP. Hải Phòng khia trương vào tháng 10/2026 và AEON Hạ Long vào tháng 11/2026.

Trước đó, AEON Đà Nẵng Thanh Khê đã vận hành từ 1/7/2026.

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, cho biết: “Năm 2026, với việc mở mới 4 Trung tâm thương mại, đây là tốc độ mở rộng lớn nhất từ trước đến nay trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn AEON tại Việt Nam.

Hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, AEON đang tiếp tục mở rộng sang các tỉnh thành ở các khu vực khác - nơi đang diễn ra sự chuyển dịch mạnh mẽ sang lối sống hiện đại”.

AEON MALL Thanh Hóa, có tổng diện tích sàn 120.000 m². Bên trong AEON MALL Thanh Hóa là Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị (TT BHTH & ST) AEON Thanh Hóa, có quy mô 10.300 m² và đây là TT BHTH & ST thứ 13 của AEON tại Việt Nam. Không gian mua sắm được bố trí trên ba tầng mua sắm, với danh mục sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng.

 3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới - Ảnh 1

Phối cảnh AEON Thanh Hóa.

Cụ thể, tầng 1 gồm Siêu thị và Ẩm thực; tầng 2 gồm Thời trang MYCLOSET, Glam Beautique và AEON Bicycle; tầng 3 gồm Gia dụng HÓME CÓORDY và Thế giới trẻ em Kids Republic. Cách bố trí này tạo nên một điểm đến mua sắm đa dạng, từ nhu yếu phẩm, ẩm thực đến thời trang, làm đẹp, gia dụng và các sản phẩm dành cho trẻ em.

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới - Ảnh 2

Cửa hàng chuyên doanh của AEON về các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ & sắc đẹp.

Dự kiến mở cửa vào tháng 11/2026, AEON Hạ Long nằm trong AEON MALL Hạ Long, có tổng diện tích sàn 130.000 m². Dự án được định hướng phát triển theo mô hình “Một điểm đến”, kết hợp mua sắm, ẩm thực, giải trí và dịch vụ, phù hợp với đặc thù kinh tế - dịch vụ và du lịch của Quảng Ninh.

TT BHTH & ST AEON Hạ Long có quy mô 8.200 m² và là TT BHTH & ST thứ 14 của AEON tại Việt Nam.

Bên cạnh việc phục vụ nhu cầu mua sắm của cư dân địa phương, TT BHTH & ST AEON Hạ Long hướng tới phục vụ khách du lịch và khách hàng thuộc lĩnh vực dịch vụ Khách sạn - Nhà hàng - Quán cà phê /Dịch vụ ăn uống. 

Từ khi chính thức gia nhập thị trường bán lẻ Việt Nam với Trung tâm mua sắm AEON Tân Phú Celadon vào năm 2014, AEON từng bước mở rộng mạng lưới và đa dạng hóa các mô hình kinh doanh tại Việt Nam.

Tính đến tháng 8/2026, các công ty thuộc Tập đoàn AEON đang vận hành tại Việt Nam tổng cộng 9 Trung tâm thương mại, 16 Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị (GMS), 40 siêu thị (SM), 182 Cửa hàng tiện lợi MINISTOP, 71 cửa hàng chuyên doanh dịch vụ và 2 nhà thuốc.

Trong kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, AEON dự kiến dành khoảng 60% tổng vốn đầu tư của Tập đoàn tại ASEAN cho Việt Nam, hướng tới quy mô kinh doanh gấp 3 lần vào năm 2030 và mạng lưới 300 cửa hàng trên toàn quốc.

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Một đứa trẻ có thể không chủ động kể với cha mẹ về những điều đang khiến mình buồn, áp lực hay bối rối. Nhưng trong những câu chuyện tưởng như vụn vặt bên mâm cơm, cha mẹ đôi khi có thể nhận ra những thay đổi rất nhỏ của con.

Xem thêm
Từ khóa:   xã hội

TIN MỚI NHẤT

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 52 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, mưa lớn dồn dập từ Trung Bộ ra miền Bắc

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, mưa lớn dồn dập từ Trung Bộ ra miền Bắc

Biển Đông sắp có bão số 6, Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn

Biển Đông sắp có bão số 6, Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn

Biển Đông có thể xuất hiện bão số 6 trong 1-2 ngày tới, dự báo khu vực mưa to

Biển Đông có thể xuất hiện bão số 6 trong 1-2 ngày tới, dự báo khu vực mưa to

Bữa cơm gia đình đang vắng dần vì điều gì?

Bữa cơm gia đình đang vắng dần vì điều gì?