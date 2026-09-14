Không ngờ loại quả nấu chín ruột thành sợi mì, lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 14/09/2026 05:00

Bí sợi mì là một loại bí độc đáo, nổi tiếng với phần ruột khi nấu chín sẽ tách ra thành những sợi dài, mềm mại, giống hệt như sợi mì Spaghetti truyền thống. Không chỉ là lựa chọn lý tưởng cho người ăn kiêng, loại bí này còn mang lại giá trị dinh dưỡng cao và vô số lợi ích sức khỏe.

Bí sợi mì hay còn gọi là bí spaghetti, bí cucurbita pepo, dưa kim tơ,... Giống bí này có nguồn gốc từ đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sở dĩ gọi là bí sợi mì vì bên trong ruột của nó có rất nhiều sợi dài và mỏng, giống như những sợi mì. Bí sợi mì được trồng chủ yếu ở các vùng nông thôn của Nhật Bản. Hiện nay, loại bí này đã được nhập về Việt Nam và đang được chăm bón ở một số nơi tại tỉnh Lâm Đồng.

Không ngờ loại quả nấu chín ruột thành sợi mì, lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả bí sợi mì khi già có hình bầu dục, vỏ hơi cứng, phần ruột có màu vàng nhạt, trông khá giống quả dưa lê. Mỗi quả bí sợi mì trưởng thành thường có trọng lượng khoảng 2 - 3kg. Bí sợi mì sợi là loại cây sinh trưởng quanh năm. Chỉ sau khoảng 80 ngày gieo trồng và chăm bón, người dân sẽ có thể thu hoạch những quả bí căng mọng, chắc tay.

Theo người dân địa phương, bí sợi mì luộc chín rồi vớt ra ngâm trong nước lạnh vài phút thì phần ruột sẽ tự kết thành những sợi nhỏ, chỉ cần dùng tay là có thể kéo hết ruột ra. Hương vị của loại bí này cũng được nhiều người đánh giá là khá giống với đu đủ.

Phần ruột của bí mì sợi có thể chế biến được thành nhiều món ăn thơm ngon và dinh dưỡng, nổi bật như bánh chiên, nộm gỏi, mì xào,… Ở nhiều nơi, người ta còn đem sợi bí đi phơi khô để tích trữ, mỗi khi ăn thì chỉ cần nhúng qua nước sôi là chúng sẽ nở ra như khi còn tươi.

Công dụng của bí sợ mì 

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng 

Bí sợi mì có hàm lượng calo cực kỳ thấp nhưng lại giàu nước và xơ. Thay thế mì pasta truyền thống bằng bí sợi mì giúp bạn cắt giảm đáng kể lượng calo tiêu thụ hàng ngày mà vẫn cảm thấy no lâu, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân tự nhiên mà không gây mất sức.

Không ngờ loại quả nấu chín ruột thành sợi mì, lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều hòa đường huyết và phòng ngừa tiểu đường

Với chỉ số đường huyết (GI) thấp và chứa ít carbohydrate, bí sợi mì là lựa chọn hoàn hảo cho người bệnh tiểu đường hoặc người theo chế độ ăn Low-carb, Keto. Các hợp chất xơ trong bí giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, ngăn ngừa tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn.

Cải thiện hệ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe ruột

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong bí sợi mì kích thích nhu động ruột, phòng ngừa táo bón và duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột. Bổ sung loại củ này thường xuyên giúp làm sạch hệ tiêu hóa, giảm nhẹ triệu chứng chướng bụng và trào ngược.

Giàu chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào

Bí sợi mì chứa lượng lớn các chất chống oxy hóa mạnh như beta-carotene, vitamin C và flavonoid. Những hoạt chất này giúp vô hiệu hóa gốc tự do nguy hại, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, từ đó làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Không ngờ loại quả nấu chín ruột thành sợi mì, lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường thị lực và bảo vệ mắt

Beta-carotene trong bí sợi mì khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A - dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe đôi mắt. Kết hợp cùng lutein và zeaxanthin, bí sợi mì giúp bảo vệ võng mạc, giảm tình trạng khô mắt và phòng ngừa bệnh đục thủy tinh thể cũng như thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi.

Cách chọn mua và bảo quản bí sợi mì

Để chọn được những quả bí sợi mì chất lượng, bạn có thể dựa vào những đặc điểm sau đây:

Nên chọn quả bí có phần vỏ ngoài màu vàng tươi tự nhiên, cầm chắc tay và sờ vào có cảm giác cứng. Ngoài ra, phần cuống nhỏ, xanh tươi, tránh mua những quả có phần vỏ bị nứt hoặc dập úng.

Nếu thấy vỏ quả có độ bóng như quả non, bạn tốt nhất không nên mua vì những quả bí này đã bị phun thuốc kích thích tăng trưởng.

Không ngờ loại quả nấu chín ruột thành sợi mì, lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, bạn chỉ nên mua bí ở những cửa hàng uy tín, siêu thị, có dán tem mác hoặc ghi rõ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Cách quản bí sợi mì không khó, bạn chỉ cần đặt phần cuống bí hướng lên trên rồi để nơi tối và khô ráo. Tránh để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào bí, vì điều này sẽ khiến bí mau khô và không còn ngon nữa.

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