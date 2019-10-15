Cần Thơ: Nhập viện vì tai nạn giao thông, bệnh nhân bất ngờ nhảy từ tầng 6 xuống đất tử vong

Xã hội 15/10/2019 17:26

Sau khi nhập viện do tai nạn giao thông, bệnh nhân 37 tuổi bất ngờ nhảy lầu tự tử từ tầng 6 của Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ.

Vào khoảng 10 giờ 25 phút sáng nay (15/10), tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ vừa xảy ra vụ việc một nam bệnh nhân 37 tuổi nhảy lầu tự tử. Cụ thể theo thông tin trên Zing, vào tối qua (14/10), anh T.V.S (37 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) nhập viện với tình trạng đa chấn thương sau tai nạn giao thông. 

nhay lau tu tu 1
Bệnh nhân nhảy lầu tự tử từ tầng 6 bệnh viện - Ảnh: Internet

Tại đây, các bác sĩ bố trí anh S. nằm điều trị tại buồng số 1 (Khoa Điều trị theo yêu cầu, nằm ở tầng 9). Đến khoảng 10 giờ sáng nay, bệnh nhân đi xuống tầng 6, chui qua cửa sổ rồi nhảy xuống tầng 3. Mặc dù các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cách đây không lâu, tại Quảng Ninh cũng vừa xảy ra vụ việc bệnh nhân tự tử tại bệnh viện.

Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nhảy lầu 4 tự tử

Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 7/10, một người đàn ông khoảng 52 tuổi, mắc ung thư giai đoạn cuối, nhảy từ tầng 4 Bệnh viện Bãi Cháy tự tử. 

nhay lau tu tu 2
Bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối lao từ tầng 4 bệnh viện xuống đất - Ảnh: Internet

Theo hình ảnh từ camera bệnh viện, bệnh nhân đã nhảy từ tầng 4 khoa Ung bướu xuống đất tử vong. Mặc dù lúc xảy ra sự việc người thân cũng có mặt tại đó nhưng vì sự việc diễn ra quá nhanh nên không kịp ngăn cản. Được biết trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân đã xảy ra tranh cãi với vợ.

Quảng Ninh: Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nhảy lầu tự tử ở bệnh viện sau khi cãi nhau với vợ

Quảng Ninh: Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nhảy lầu tự tử ở bệnh viện sau khi cãi nhau với vợ

Mới đây tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông mắc ung thư giai đoạn cuối nhảy lầu tự tử.

Xem thêm
Từ khóa:   Cần Thơ tử vong tại bệnh viện tự tử tại bệnh viện

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 41 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 41 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 41 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 41 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản