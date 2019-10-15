Sau khi nhập viện do tai nạn giao thông, bệnh nhân 37 tuổi bất ngờ nhảy lầu tự tử từ tầng 6 của Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ.

Vào khoảng 10 giờ 25 phút sáng nay (15/10), tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ vừa xảy ra vụ việc một nam bệnh nhân 37 tuổi nhảy lầu tự tử. Cụ thể theo thông tin trên Zing, vào tối qua (14/10), anh T.V.S (37 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) nhập viện với tình trạng đa chấn thương sau tai nạn giao thông.

Bệnh nhân nhảy lầu tự tử từ tầng 6 bệnh viện - Ảnh: Internet

Tại đây, các bác sĩ bố trí anh S. nằm điều trị tại buồng số 1 (Khoa Điều trị theo yêu cầu, nằm ở tầng 9). Đến khoảng 10 giờ sáng nay, bệnh nhân đi xuống tầng 6, chui qua cửa sổ rồi nhảy xuống tầng 3. Mặc dù các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cách đây không lâu, tại Quảng Ninh cũng vừa xảy ra vụ việc bệnh nhân tự tử tại bệnh viện.

Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nhảy lầu 4 tự tử

Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 7/10, một người đàn ông khoảng 52 tuổi, mắc ung thư giai đoạn cuối, nhảy từ tầng 4 Bệnh viện Bãi Cháy tự tử.

Bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối lao từ tầng 4 bệnh viện xuống đất - Ảnh: Internet

Theo hình ảnh từ camera bệnh viện, bệnh nhân đã nhảy từ tầng 4 khoa Ung bướu xuống đất tử vong. Mặc dù lúc xảy ra sự việc người thân cũng có mặt tại đó nhưng vì sự việc diễn ra quá nhanh nên không kịp ngăn cản. Được biết trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân đã xảy ra tranh cãi với vợ.

Quảng Ninh: Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nhảy lầu tự tử ở bệnh viện sau khi cãi nhau với vợ Mới đây tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông mắc ung thư giai đoạn cuối nhảy lầu tự tử.

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