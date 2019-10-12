Chân dung và lời khai của kẻ sát hại vợ sắp cưới rồi tự tử bất thành ở Đà Nẵng

Xã hội 12/10/2019 11:15

Liên quan đến vụ nam thanh niên sát hại vợ sắp cưới rồi tự tử tại Đà Nẵng, nghi can đã bình phục và khai nhận hành vi phạm tội.

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân tại đường Trường Chinh, phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc nam thanh niên sát hại vợ sắp cưới rồi tự tử.

Theo thông tin mới nhất trên VTC, sau nhiều ngày điều trị, nghi can trong vụ án là Nguyễn Viết Quyết (sinh năm 1994, trú tại TP. Vinh, Nghệ An) đã bình phục và khai nhận hành vi giết người. 

sat hai vo sap cuoi 1
Chân dung nam thanh niên sát hại vợ sắp cưới tại Đà Nẵng - Ảnh: VTC

Theo đó, Quyết khai có quan hệ tình cảm với N.T.P.T (sinh năm 1994). Năm 2019, cả hai tổ chức lễ ăn hỏi, dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Trong khoảng thời gian này, Quyết chuyển đến nhà T. sống chung. Vào ngày 26/9, Quyết chở mẹ T. đi làm rồi quay về nhà. Lúc này Quyết thấy vợ sắp cưới đi ra ngoài, sau đó quay về rồi chuẩn bị đi tiếp. Khi Quyết đang ngồi xem tivi thì nhìn thấy điện thoại trên bàn có tin nhắn nên lấy xem. Sau khi kiểm tra, Quyết thấy tin nhắn của một thanh niên tên D. nhắn cho T. với lời lẽ hết sức ngọt ngào. 

Ngay khi Quyết đang đọc tin nhắn, T. từ phòng thay đồ đi ra và giật lại điện thoại của mình nhưng không được. Trong lúc xảy ra xô xát, Quyết đánh T. thì bị vợ sắp cưới dùng dao cứa vào bụng. Sau khi đoạt được dao, Quyết ghì dao vào cổ nạn nhân để tra hỏi về mối quan hệ với người thanh niên tên D. thế nhưng T. chỉ trả lời qua loa.

Vì quá tức giận, Quyết bóp cổ nạn nhân cho đến khi bất động rồi mới buông tay. Sau khi gây án, đối tượng đã khóa cửa phòng, tìm dao lam để tự tử. Sau khi mẹ nạn nhân đi làm về thì phát hiện vụ việc. Khi được đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã tử vong, Quyết may mắn được cứu sống.

sat hai vo sap cuoi 1
Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của T. - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26/9, bà Thuỷ đi làm về thì phát hiện con gái là N.T.P.T tử vong, chồng sắp cưới của T. nằm bất động bên cạnh. Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Được biết trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng, giữa cặp đôi từng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn tình cảm

Gia cảnh éo le của cô giáo mầm non bị chồng sắp cưới sát hại: Mồ côi cha từ lúc chưa chào đời, 2 mẹ con sống nương tựa vào nhau

Gia cảnh éo le của cô giáo mầm non bị chồng sắp cưới sát hại: Mồ côi cha từ lúc chưa chào đời, 2 mẹ con sống nương tựa vào nhau

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên giết vợ sắp cưới tại Đà Nẵng, được biết nạn nhân có hoàn cảnh khá khó khăn.

Xem thêm
Từ khóa:   mâu thuẫn tình cảm án mạng thương tâm Đà Nẵng

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 3 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 3 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản