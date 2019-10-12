Liên quan đến vụ nam thanh niên sát hại vợ sắp cưới rồi tự tử tại Đà Nẵng, nghi can đã bình phục và khai nhận hành vi phạm tội.

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân tại đường Trường Chinh, phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc nam thanh niên sát hại vợ sắp cưới rồi tự tử. Theo thông tin mới nhất trên VTC, sau nhiều ngày điều trị, nghi can trong vụ án là Nguyễn Viết Quyết (sinh năm 1994, trú tại TP. Vinh, Nghệ An) đã bình phục và khai nhận hành vi giết người.

Chân dung nam thanh niên sát hại vợ sắp cưới tại Đà Nẵng - Ảnh: VTC Theo đó, Quyết khai có quan hệ tình cảm với N.T.P.T (sinh năm 1994). Năm 2019, cả hai tổ chức lễ ăn hỏi, dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Trong khoảng thời gian này, Quyết chuyển đến nhà T. sống chung. Vào ngày 26/9, Quyết chở mẹ T. đi làm rồi quay về nhà. Lúc này Quyết thấy vợ sắp cưới đi ra ngoài, sau đó quay về rồi chuẩn bị đi tiếp. Khi Quyết đang ngồi xem tivi thì nhìn thấy điện thoại trên bàn có tin nhắn nên lấy xem. Sau khi kiểm tra, Quyết thấy tin nhắn của một thanh niên tên D. nhắn cho T. với lời lẽ hết sức ngọt ngào. Ngay khi Quyết đang đọc tin nhắn, T. từ phòng thay đồ đi ra và giật lại điện thoại của mình nhưng không được. Trong lúc xảy ra xô xát, Quyết đánh T. thì bị vợ sắp cưới dùng dao cứa vào bụng. Sau khi đoạt được dao, Quyết ghì dao vào cổ nạn nhân để tra hỏi về mối quan hệ với người thanh niên tên D. thế nhưng T. chỉ trả lời qua loa.

Vì quá tức giận, Quyết bóp cổ nạn nhân cho đến khi bất động rồi mới buông tay. Sau khi gây án, đối tượng đã khóa cửa phòng, tìm dao lam để tự tử. Sau khi mẹ nạn nhân đi làm về thì phát hiện vụ việc. Khi được đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã tử vong, Quyết may mắn được cứu sống. Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của T. - Ảnh: Internet Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26/9, bà Thuỷ đi làm về thì phát hiện con gái là N.T.P.T tử vong, chồng sắp cưới của T. nằm bất động bên cạnh. Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Được biết trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng, giữa cặp đôi từng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn tình cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-dung-va-loi-khai-cua-ke-sat-hai-vo-sap-cuoi-roi-tu-tu-bat-thanh-o-da-nang-340784.html